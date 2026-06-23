El anhelado Camino Eufrasiano gana en pujanza y proyección

El Camino Eufrasiano sigue sumando hitos y logros en los 15 años de andadura. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Andújar acaba ... de registrar su nombre. El trayecto parte de Andújar y concluye en Santa María de Mao (Lugo) donde reposan los restos de San Eufrasio, patrón de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Después continúa hasta Santiago de Compostela.

El presidente de esta asociación, Antonio Porras, ha indicado que ese Camino Eufrasiano y su logotipo están registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero ahí no se reducen el capítulo de las satisfacciones, porque hace unos días que el Camino Eufrasiano se ha incluido en todos los Caminos de Santiago. Esta inclusión se debe a la página web de Ray y Rosa donde figura con todo lujo de detalles el Camino de Santiago y al empeño de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Andújar por divulgar la ruta que une Andújar con Santa María del Mao. Ray y Rosa actualizan todos los años el mapa del Camino de Santiago de España.

Características

Antonio Porras señala que el Camino Eufrasiano posee una serie de condicionantes que lo hacen atractivo y singular. «El Códice Calixtino, la primera guía que se escribió sobre el Camino de Santiago, nombra a San Eufrasio y los varones apostólicos, de ahí quien crea en la historia de Santiago, tendrá que creer también en la de San Eufrasio», deduce Porras, quien añade que el Calendario Compostelano celebra a San Eufrasio cada 13 de enero en la propia catedral de Santiago de Compostela. Tras estos últimos logros, el colectivo trabajará en la señalización del Camino Eufrasiano y piensa ponerse en contacto con varios organismos y administraciones. El trayecto está lleno de encantos.

El diseño de la señalítica ya está hecho y se presentará en unas jornadas jacobeas-eufrasianas previstas para el próximo otoño. También está ideando la creación de un cruceiro y de la colocación de mojones en el camino.