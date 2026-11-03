Los anfibios contribuyen a aumentar la ya enorme biodiversidad de la zona de Andújar

La asociación medioambiental para el Cuidado de las Plantas y Animales de Andújar, Ameco, destaca la enorme importancia que posee la formación de las charcas ... temporales para la conservación de los anfibios en el Parque Natural Sierra de Andújar.

Este colectivo indica que las lluvias pasadas y las previstas favorecen la aparición de pequeños humedales esenciales para la reproducción de especies, como el sapo corredor. La asociación agradece, además, la labor de su red de voluntariado y la cooperación con la Asociación Herpetológica Española (AHE), para la proliferación de los anfibios, que se unen a la enorme variedad ambiental y faunística de la que goza la serranía andujareña.

Ameco coloca el foco en la riqueza de la biodiversidad del Parque Natural Sierra de Andújar y su entorno, especialmente tras las lluvias registradas y ante las precipitaciones previstas para los próximos días. Estas condiciones favorecen de los pequeños encharcamientos que desempeñan un papel fundamental en la reproducción y supervivencia de numerosas especies de anfibios.

Entre ellas destaca el sapo corredor (Epidalea calamita), una especie adaptada a estos medios acuáticos temporales, que aprovecha la presencia de agua para reproducirse y completar una etapa esencial de su ciclo biológico.

Protección

Ameco recuerda que la conservación de la naturaleza no consiste únicamente en proteger los grandes espacios naturales, sino también en prestar atención a esos pequeños enclaves que a menudo pasan desapercibidos y que, «sin embargo, resultan imprescindibles para mantener el equilibrio ecológico y favorecer la biodiversidad del territorio», dice. En este sentido, la asociación quiere reconocer y agradecer la implicación de la red de personas voluntarias que participa en los censos, el seguimiento de especies y las labores de conservación en el Parque Natural Sierra de Andújar. «Una tarea constante y muchas veces discreta que contribuye a mejorar el conocimiento de nuestra fauna y a detectar las necesidades de protección de sus hábitats», afirma este colectivo.

Colaboración

Ameco destaca también la estrecha colaboración que mantiene con la Asociación Herpetológica Española (AHE), cuyo trabajo especializado en el estudio y la conservación de los anfibios y reptiles constituye un importante apoyo para avanzar en el conocimiento y la protección de estas especies.

La asociación insiste en la necesidad de respetar las charcas y los pequeños humedales, evitar su alteración y preservar los hábitats donde se desarrolla la fauna silvestre. Asimismo, anima a la ciudadanía a observar la naturaleza con respeto, sin manipular los animales ni alterar los lugares en los que se reproducen. Con esta iniciativa, la asociación reafirma su compromiso con la divulgación ambiental, la participación ciudadana y la conservación del patrimonio natural de Andújar y Sierra Morena, recordando que la protección de la biodiversidad requiere tanto la implicación de las administraciones como la colaboración de la sociedad.

La Asociación para el Cuidado y Plantas de Animales de Andújar lleva ya siete años realizando un censo de anfibios en el parque natural Sierra de Andújar y en la Campiña, junto con la Asociación Española de Herpetelogía. Su estudio revela que la población que en la zona hay anfibios, que ni se sabían que existían. Los anfibios se hallan en el entorno de lo ríos y de los arroyos y tienen una capacidad de adaptación a las altas temperaturas del verano que soporta la zona.