El andujareño Antonio Peralta crea una obrador on line para mascotas con éxito

El joven emprendedor andujareño, Antonio Peralta , junto con su socio capitalista, José Expósito, ha creado Waniyanpi, el primer obrador para mascotas en la que cualquier persona puede crear online el snak más saludable para su animal de compañía. Peralta, que abrió hace unos años la primera pastelería para mascotas de Sevilla, se ha trasladado al mercado digital con una novedad, porque cualquier persona puede configurar desde su móvil la galleta perfecta con ingredientes orgánicos y naturales adaptada a las necesidades o problemas de su perro o gato.

En España se estima que hay alrededor de 20 millones de hogares con mascotas y un 22% son perros, a los que se destina buena parte del gasto en complementos de salud para mascotas. De hecho, el mercado español de medicinas y alimentos para mascotas superó el año pasado los 1.200 millones de euros, según datos de Veterindustria. «A pesar de ello, no existe en la actualidad compañía alguna que realice snacks adaptados 100% a las necesidades de cada mascotas», apunta Peralta, quien se embarcó en este proyecto «al ver que mi compañera perruna, Roma, tenía problemas de artrosis y no encontraba galletas adaptadas a este problema, y quería que no le sentaran mal los fármacos».

Peralta es geólogo de profesión y empezó a a gestar el proyecto cuando vio en Colombia una pastelería (se fue a trabajar a Hispanoamérica por motivo de la crisis). Peralta está ahora a caballo entre Sevilla y Andújar. Fue en el año 2016 cuando se embarcó con la tienda física, que tuvo que dejar con pena «para crecer por internet», contó ayer a IDEAL este emprendedor.

Significado

Waniyanpi (que significa animal domesticado) es un proyecto actualmente apoyado por el Programa Minerva de impulso al emprendimiento TIC puesto en marcha por la Junta de Andalucía y Vodafon y se dedica a la fabricación de snacks compuestos de ingredientes 100% naturales, sin conservantes ni aromatizantes, sales o azúcares.

Así, si un perro adulto necesita un aporte extra de colágeno para sus articulaciones o tiene problemas de hígado puede disfrutar de una recompensa que no afectará a estos problemas.