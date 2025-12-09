Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada

La procesión ejecuta una de las grandes tradiciones que se hunde en lo más profundo de la fe e historia de la ciudad

La ciudad cumplió ayer con de una de las tradiciones más enraizadas con su cultura, historia y fe. Las cofradías, el clero, la Corporación Municipal ... bajo mazas, -con la presidencia del alcalde, Francisco Carmona, la edil de Fiestas Patronales, María José Fuentes, y el sub-inspector de la Policía Local, Julián Navarro, a la cabeza- y los sones de la banda Maestro Amador, amenizaron el desfile procesional de la Inmaculada por las calles en una mañana soleada, y donde la gente se agolpó por todos los rincones para presenciar el paso de una imagen muy venerada en la ciudad, que bendijo de nuevo a sus gentes tras la misa oficiada en la capilla del convento de las Monjas Trinitarias, germen de la honda veneración que se le profesa a la Inmaculada Concepción.

La devoción tiene su origen en el milagro que libró a la ciudad del cólera morbo en el siglo XVII. Para entender la dimensión de la advocación, hay que remontarse al año 1679, cuando una monja de la Comunidad Trinitaria, sor Lucía Yáñez, vaticinó en una visión la epidemia de cólera morbo. Mientras rogaba a María Santísima ante un cuadro de la Inmaculada, ésta le habló, -cuenta la leyenda- y le dijo el remedio para aplacar la epidemia. La Inmaculada le encomendó la reforma del estado eclesiástico, el destierro de las comedias y la celebración cada año de la Octava en su honor.

