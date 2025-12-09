Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Paso de la imagen por el Ayuntamiento, la antigua casa de Comedias. FOTO GONZÁLEZ

Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada

RELIGIÓN ·

La procesión ejecuta una de las grandes tradiciones que se hunde en lo más profundo de la fe e historia de la ciudad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:23

La ciudad cumplió ayer con de una de las tradiciones más enraizadas con su cultura, historia y fe. Las cofradías, el clero, la Corporación Municipal ... bajo mazas, -con la presidencia del alcalde, Francisco Carmona, la edil de Fiestas Patronales, María José Fuentes, y el sub-inspector de la Policía Local, Julián Navarro, a la cabeza- y los sones de la banda Maestro Amador, amenizaron el desfile procesional de la Inmaculada por las calles en una mañana soleada, y donde la gente se agolpó por todos los rincones para presenciar el paso de una imagen muy venerada en la ciudad, que bendijo de nuevo a sus gentes tras la misa oficiada en la capilla del convento de las Monjas Trinitarias, germen de la honda veneración que se le profesa a la Inmaculada Concepción.

