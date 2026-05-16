Andújar venera a San Eufrasio con una profunda veneración y fe y dosis de costumbrismo

La procesión de San Eufrasio puso el colofón a los actos y cultos de la presente fiesta, donde se han cumplido 30 años de su ... nombramiento como 'alcalde mayor perpetuo' de Andújar, hecho que se produjo en el año 1996. También, la festividad de este año se ha producido en un contexto que ha dotado de otra dimensión a la devoción del también patrón de la devoción de la diócesis de Jaén, con su participación en el Magno Rosario celebrado el día 4 de octubre del año pasado, donde la imagen estuvo expuesta en la fachada de la Catedral de Jaén, junto a la Virgen del Rosario, del municipio de Segura de la Sierra.

San Eufrasio portó en la procesión de la tarde-noche del pasado viernes día 15 de mayo un crespón negro, en duelo por los dos jóvenes que perdieron la vida el pasado jueves en accidente de tráfico. Como seguía vigente el luto decretado por el Ayuntamiento, no participó ningún integrante de la Corporación Municipal andujareña. Acompañaron a los integrantes de la Hermandad de San Eufrasio las distintas hermandades de Pasión y de Gloria de la ciudad, el pregonero de la presente edición, David Calzado;los niños y las niñas que han hecho su Primera Comunión, las mujeres ataviadas de mantilla y los sones de la banda Maestro Amador.

La comitiva salió del templo de San Eufrasio tras la misa, y abandonó la barriada para adentrarse por el corazón de la ciudad, donde fue objeto de toda clase de honores y de música para bendecir a su pueblo y regresar al templo ya por la noche. Tras la procesión, José Gutiérrez y Regina García renovaron el juramento como hermanos mayores.

Año intenso

La Hermandad culmina así un semestre plagado de actos y de cultos, que han tenido una gran intensidad en las dos primeras semanas de mayo. Todo empezó en los meses de enero y de febrero, con la convocatoria de certámenes de redacción y de dibujo y con la convivencia de los niños que han recibido la Primera Comunión.

En marzo se presentó el cartel de la fiesta de este año, obra del pintor marmolejeño, Francisco Cerezo, que se trasladó con sus pinceles a la época de predicación de San Eufrasio, que sembró la palabra de Dios a orillas del Guadalquivir. El pregón de David Calzado también hizo ese viaje por la historia con una alocución plagada de citas literarias y preñada de recuerdos.

El triduo se ha vivido este año con gran recogimiento y solemnidad, donde se ha homenajeado a las familias y a las personas enfermas, y en donde se han entregado las medallas a los nuevos hermanos de San Eufrasio, con 41 años de vida en la ciudad.

Los convites de banderas anunciaron todas las actividades que tuvieron unas vísperas bañadas de fragancia con la ofrenda de flores y aromadas con el folklore que insufló la Academia de Baile Virgen de la Cabeza, de Marisa Ortega.