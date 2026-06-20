Andújar será sede en noviembre del encuentro provincial de Consejos Locales de Infancia

La ciudad será sede del encuentro provincial de Consejos Locales de Infancia el próximo mes de noviembre. El encuentro, que tendrá lugar los días 21 ... y 22 de ese mes, reunirá a representantes de distintos municipios de la provincia para compartir experiencias y continuar impulsando la participación activa de la infancia en la vida pública.

El anuncio se realizó el pasado miércoles por la tarde, durante el acto de clausura del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que puso en valor el trabajo desarrollado durante el curso por los representantes infantiles de todos los centros educativos de la ciudad. Allí, se reconoció la labor realizada durante el curso por los 24 niños y niñas que forman parte de este órgano participativo.

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia es un órgano creado por el Ayuntamiento de Andújar para dar voz a los niños y jóvenes de la ciudad, ofreciéndoles un espacio en el que expresar sus opiniones, plantear propuestas y participar activamente en aquellos asuntos que afectan a su entorno.

A través de este instrumento de participación, los menores tienen la oportunidad de implicarse en la vida pública municipal y contribuir con sus ideas a la mejora y progreso de la ciudad. El acto, desarrollado en el Palacio de los Niños de Don Gome, contó con la presencia de los integrantes del Consejo, acompañados por sus familias, representantes de las AMPAs y miembros de la comunidad educativa.

El concejal de Familias, Manuel Mezquita, destacó la importancia de seguir fortaleciendo este espacio de representación infantil. «Siempre hemos trabajado para que fuera un consejo dinámico y participativo», incidiendo en la relevancia de reconocer públicamente el compromiso de los niños y niñas que forman parte de este órgano. El edil agradeció la implicación de las familias, de las asociaciones de madres y padres y de los centros educativos, cuya colaboración ha resultado fundamental para el desarrollo de las actividades impulsadas por el Consejo Local de Infancia y Adolescencia en este curso.

Reconocimiento

Como reconocimiento a su participación, los integrantes del Consejo, recibieron distintos incentivos promovidos por varias áreas municipales del Consistorio. Entre ellos, 10 accesos gratuitos a la piscina municipal ofrecidos por el Área de Deportes y la posibilidad de asistir y participar en la representación teatral programada para finales de este mes junio, gracias a la colaboración del área municipal de Cultura.