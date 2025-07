Andújar por la Sanidad intensifica su lucha por dignificar la salud pública

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Lunes, 28 de julio 2025, 14:10 Comenta Compartir

El colectivo Andújar por la Sanidad sigue con su lucha por dignificar y mejorar la sanidad pública, a nivel general y en su entorno más cercano.

Este colectivo se implicó recientemente en una campaña de recogida de firmas desarrollada en el mercadillo ambulante de los martes en Andújar, y que estuvo auspiciada por la plataforma ciudadana En Defensa de la Sanidad Pública de Jaén, a su vez integrada en Mareas Blancas Andaluzas que ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la idea de llevar sus demandas al Parlamento de Andalucía para garantizar una financiación sanitaria suficiente a la sanidad pública, lo que comportaría modificar la ley de Sanidad y eliminar la derivación de fondos públicos a la medicina privada.

La presidenta del colectivo Andújar por la Sanidad, María de la Cabeza Expósito, explica que una de las pretensiones de esta ILPes el cumplimento de las listas de espera. Vio a la gente muy sensibilizada y volcada con la recogida de firmas., que se van a entregar en septiembre. En la provincia de Jaén se han recogido unas 3.000 firmas de las 40.000 en Andalucía.

Hospital de Andújar

María de la Cabeza Expósito también se ha pronunciado sobre la situación del Hospital Alto Guadalquivir. «Cada vez es más preocupante el tema de la falta de especialistas, que se agrava y empeora con el periodo estival, porque las sustituciones que se hacen son insuficientes», afirma Expósito. También alude a la falta de enfermeras, «Esta es ya una situación más generalizada, porque la bolsa de trabajo del SAS no funciona».

Eso sí, el colectivo no acudió a la concentración celebrada el pasado día 30 de junio a las puertas del hospital, «vimos que estaba muy politizada, y con esto quiero decir que no estamos aliados con ninguna fuerza política, porque lo que nos importa es la salud de las personas». En este aspecto lamenta que los partidos políticos utilizan el tema de la salud como «arma arrojadiza». María de la Cabeza recuerda que ya en la última etapa del gobierno de Susana Díaz empezaron las protestas, que ahora han seguido e intensificado con el gobierno de Juanma Moreno. En este sentido, anima a las personas que hayan tenido un problema de atención reclamen y presenten una denuncia. «Yque no se retraigan y que no tengan miedo a ser señalados, porque nuestra obligación como ciudadanos es pedir las mejoras, independientemente quien esté en el gobierno», alienta. Por otra parte, Andújar por la Sanidad, envió el pasado día 2 de junio una carta a la delegada territorial de Salud, Elena González, donde le piden la instalación de una sistema de climatización en las salas de espera de las consultas del Antiguo Hospital Municipal. «No entendemos como en una ciudad que soporta un clima tan extremo disponga de este servicio». También pide información de cuando se van a iniciar las obras de consolidación de la cúpula, de un gran valor arquitectónico, y que se quedó pendiente tras la reforma del edificio.