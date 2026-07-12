Andújar por la Sanidad cesa su actividad por falta de apoyo ciudadano

El colectivo Andújar por la Sanidad, que ha venido manteniendo una lucha por dignificar la sanidad pública y exigir mejoras urgentes en el Hospital Alto ... Guadalquivir, ha cesado su actividad. También ha abandonado la comisión de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento.

María de la Cabeza Expósito, la que ha sido su responsable en estos últimos años, ha señalado que la falta de relevo generacional, la no incorporación de jóvenes al colectivo y una escasa implicación de la ciudadanía, «te cansa y te desilusiona», lamenta. María de la Cabeza afirma que el hospital Alto Guadalquivir tiene las mismas carencias, «ahora llega el verano con una sustituciones que no son suficientes y con falta de especialistas, es lo que está sucediendo en los últimos años cuando decidieron echar a pique a la sanidad pública», asevera. Andújar por la Sanidad también había venido advirtiendo del incremento de la listas de espera en el centro hospitalario y venía mostrando su recelo por la situación política que se venía dibujando en la región, «aunque la sanidad pública está mal en todos los sitios», advierte. En lo que respecta a Andalucía el deterioro se venía anunciando en la última década.

Política

Expósito ha percibido que la gente pone por encima la política de la sanidad, «parece que tienen miedo a que los señalen este u otro partido político, en un tema donde todo el mundo tenía que estar unido para reivindicar las mejoras que hacen falta en el tema sanitario», considera. Una de las reivindicaciones que ha dejado pendiente su colectivo es la climatización del Antiguo Hospital Municipal, tras su reforma. «Aquí los trabajadores están tomando cartas en el asunto y están reivindicando las mejoras», detalla.

La directiva del colectivo también ha venido percibiendo como a la gente le cuesta reclamar. «Es un derecho que tienen por ser usuaria de los servicios sanitarios y no entendemos ese recelo» señala María de la Cabeza Expósito, quien cree que la asociación tiene su razón de ser. «Iremos a reivindicar a nivel particular a las manifestaciones, pero vimos que siempre éramos los mismos a los que íbamos a las movilizaciones».

Andújar por la Sanidad mandó antes de su disolución un escrito a la delegación territorial de Salud, exigiendo la restauración de cúpula barroca del Antiguo Hospital. «Se está desmoronando y había un compromiso de arreglarla». El colectivo Andújar por la Sanidad también presentó proyectos a la comisión mixta de Participación Ciudadana. Uno de ellos empezó a fraguarse como fue el de la creación de pictogramas en los pasos de peatones, pensados para los niños y niñas con autismo, «pero aquello no tuvo su continuidad y no se apostó por ello», recuerda Expósito.

Pacto de Estado

Los antiguos dirigentes de este colectivo reclaman un pacto de estado para blindar y fortalecer la sanidad pública, al considerarlo un tema de interés general, al entender que está por encima del partidismo político, «la gente empieza a darse cuenta que está mal cuando le suceden los casos, pero es que la precariedad del sistema sanitario viene de largo y con administraciones han gobernado con distinto signo político», remarca Expósito.

Integrantes de la recién creada asamblea local de Adelante Andalucía han indicado a esta redacción que van a aprovechar la representación parlamentaria de esta marca a nivel autonómica para pedir las mejoras en el Hospital Alto Guadalquivir y de la situación sanitaria general en la zona.