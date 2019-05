ANDÚJAR RESISTE

Para bien de unos y no también de otros, Andújar, su Ayuntamiento, resiste los envites de las nuevas formaciones políticas. Frente al auge provincial del PSOE en la provincia, son más de 800 votos los que ha perdido aquí, con respecto a los comicios de 2015, sin entrar a comparar resultados de las Generales o autonómicas, pues está demostrado, en la mayoría de los casos, que el discurrir es muy distinto.

El PP por su parte, que no ha salido muy bien parado en la provincia ha demostrado, respecto a los resultados, que es un partido fuerte en esta ciudad; sus pocos más de 800 votos perdidos, respecto a las municipales de 2015, son fácil de encontrar, como los perdidos por el PSOE. Si en el caso de los socialistas, Gente d Andújar se ha alzado con poco más de 500, está más que claro, junto a los posibles 'Ciudadanos. Lo de los populares, Vox, antiguos militantes populares le ha arrancado un total de 844 votos que no han servido ni para uno ni para otro. Al igual que ha ocurrido con Ciudadanos, cuya fuerza creyeron, después de autonómicas y generales, pero que han comenzado a desinflarse con otros 861 votos que no han servido ni para ti ni para mí. Andújar X Si, pese a perder casi 200 votos con respecto a 2015, resiste los envites de la nuevos y se mantiene con sus más de 1000 votos y con la concejal, Encarna Camacho, que como en las anteriores, tiene la llave del gobierno socialista.

Aunque también es cierto de que pudiera ocurrir, por aquello de que la izquierda tira, de que en esta ocasión fuera IU-Podemos y Juan Francisco Cazalilla la que apoyara al gobierno del PSOE, motivos y razones para que esto ocurra y la coalición cambie de signo hay más que sobradas. Podemos, que se ha diluido en IU, que aún con ellos ha perdido más de 300 votos, con respecto a las municipales de 2015 y su peor resultado en unas municipales, desde que fuera, primero PCA. Es pues, que por lo que Andújar se refiere, todas las formaciones, asentadas o no en la ciudad, han perdido votantes, con una abstención de casi el 40% y donde los votos nulos y en blanco han sumado un considerable porcentaje, respecto a cualquier otra convocatoria.

Ahora bien, puede haber gobierno estable y eso, al menos es una garantía. Gobierno de lo que se denomina de izquierda pura, con PSOE e IU, o con la andalucista como en el mandato que ha finalizado. En ambos caso, Paco Huertas repetirá como alcalde. Sólo un pacto contra natura de PP, Andalucista e IU haría alcalde a el popular Paco Carmona, que ha demostrado su tirón en circunstancias adversas y que tanto él, como su formación política están convencidos que la división del voto de la derecha ha jugado en su contra. De aquí a unos 15 días más o menos conoceremos el final de un largo proceso que comenzó con la convocatoria de las generales. Las europeas, diluidas con las municipales, han conseguido mayor participación que anteriores convocatorias. Una vez más y como frase típica y tópica, triunfó la democracia.

No entramos a valorar lo que de repercusión puedan tener estos resultados, a nivel andaluz, en las relaciones con el gobierno de la Junta. Será la ocasión de medir talla política de dirigente y altos cargos, a todos los niveles, desde el presidente de la Comunidad, al último alcalde de Andalucía.