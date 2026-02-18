Andújar renueva el distintivo Ciudad Amiga de la Infancia

Andújar ha sido reconocida oficialmente como Ciudad Amiga de la Infancia, un distintivo que avala el trabajo desarrollado por el municipio en favor del bienestar, ... la participación y la protección de los menores. El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha recogido este reconocimiento en nombre de la ciudad durante el acto celebrado en Sevilla en el marco del V Foro Andaluz Ciudades Amigas de la Infancia, organizado por UNICEF Comité Andalucía.

La entrega del diploma ha tenido lugar tras la sesión inaugural del Foro, celebrada en la sede de la Fundación Cajasol, donde también se ha presentado el informe de evaluación del impacto del programa en España y se reunieron representantes municipales de toda Andalucía.

Este reconocimiento sitúa a Andújar entre los 76 municipios andaluces que actualmente ostentan esta distinción, consolidando su compromiso con el desarrollo de políticas locales que sitúan a la infancia en el centro de la acción pública y fue el primer municipio andaluz en obtener esta distinción en 2004.

El alcalde ha destacado que «este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto de toda la ciudad y reafirma nuestra voluntad de seguir construyendo un entorno que garantice los derechos, la participación y las oportunidades de los menores».

El V Foro Andaluz Ciudades Amigas de la Infancia tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias, estrategias y buenas prácticas en el ámbito local, reforzando el compromiso institucional con la Convención sobre los Derechos del Niño.

La iniciativa forma parte del proyecto «Las Ciudades Amigas de la Infancia en Andalucía: consolidando cambios y resultados en la vida de los menores», impulsado con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía.