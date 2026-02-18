Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EL ALCALDE, FRANCISCO CARMONA, HA RECIBIDO LA DISTINCIÓN. A. A.

Andújar renueva el distintivo Ciudad Amiga de la Infancia

SOCIEDAD ·

Fue el primer municipio andaluz en obtener esta distinción hace más de 20 años en 2004

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 18 de febrero 2026, 18:18

Andújar ha sido reconocida oficialmente como Ciudad Amiga de la Infancia, un distintivo que avala el trabajo desarrollado por el municipio en favor del bienestar, ... la participación y la protección de los menores. El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha recogido este reconocimiento en nombre de la ciudad durante el acto celebrado en Sevilla en el marco del V Foro Andaluz Ciudades Amigas de la Infancia, organizado por UNICEF Comité Andalucía.

