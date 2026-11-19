La concejalía de Inclusión Social, Bienestar y Familias organizó ayer una jornada especial con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada ... 20 de noviembre. La actividad, desarrollada en el Pabellón Ferial, contó con la participación de alrededor de 500 alumnos y alumnas de primero y segundo de Educación Primaria de los distintos centros educativos de la ciudad.

La iniciativa se planteó como una jornada lúdico-educativa para que los escolares conocieran y reflexionaran sobre los derechos y deberes de la infancia, mediante propuestas participativas que combinaron formación y diversión, entre ellas representaciones teatrales, talleres de manualidades y diferentes actividades infantiles. El alcalde, Francisco Carmona, acompañó al alumnado y a los representantes del Consejo Local de la Infancia, junto a responsables municipales de las áreas de Servicios Sociales y Deportes.

Durante su intervención, el primer edil destacó el compromiso de la ciudad con los niños y niñas, especialmente tras la reciente renovación del reconocimiento de Andújar como Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. «En una ciudad que ha renovado su compromiso con UNICEF no puede ser de otra forma que estar volcados con los niños y con la infancia», señaló. Carmona puso el acento en la importancia de la educación y de la colaboración con los centros escolares para transmitir no solo los derechos de los menores, sino también sus responsabilidades en la convivencia diaria, tanto en el colegio como en la sociedad.

Trabajo previo

En esta línea, el Ayuntamiento distribuyó previamente entre los centros educativos material didáctico específico sobre los derechos y deberes de la infancia, unos contenidos que los equipos docentes han trabajado en las aulas como preparación para esta jornada.

El alumno Adrián Garrido, portavoz del Consejo Local de la Infancia, fue el encargado de leer el manifiesto con motivo del Día Mundial de la Infancia, donde reclamó la utilidad de este órgano para proponer mejoras en la ciudad de Andújar. «Nuestras voces tienen que ser escuchadas porque también tenemos nuestras inquietudes, derechos y deberes», proclamó. La programación continuará los días 21 y 22 de noviembre, cuando Andújar acogerá los IV Encuentros Provinciales de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Jaén. La ciudad recibirá durante este fin de semana a cerca de 80 participantes, niños, niñas y adolescentes procedentes de distintos municipios jiennenses, que compartirán experiencias y participarán en diferentes dinámicas de trabajo centradas principalmente en la identidad del mundo digital. Este encuentro provincial permitirá generar un espacio de convivencia, intercambio y participación entre los representantes de los distintos consejos locales, dando protagonismo a la infancia y la adolescencia en cuestiones que afectan a su presente y su futuro.

El objetivo principal de estas jornadas es reconocer y visibilizar el trabajo que desarrollan los órganos de participación infantil en los municipios de la provincia, así como la implicación de los gobiernos locales en la promoción de los derechos, la protección y el buen trato a la infancia. Se pretende consolidar espacios de encuentro entre menores de edad de localidades que ya cuentan con consejos constituidos y de aquellas que están a punto de constituirse.