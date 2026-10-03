Andújar reivindica el origen del andalucismo político

Andújar ha vuelto este sábado la mirada a 1835, al momento en el que se convirtió en escenario de un acontecimiento fundamental para comprender la ... historia política contemporánea de Andalucía. Y es que en octubre de ese año, en la ciudad, se constituyó la Junta Central de las Andalucías, reuniendo a representantes de las provincias andaluzas y poniendo de manifiesto una conciencia de unidad y la voluntad de defender intereses comunes.

Pues 191 años después, se ha puesto en valor este capítulo de la historia a través de una charla-coloquio que reunió al alcalde, Francisco Carmona; al director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez; y al presidente de la Fundación Blas Infante y nieto de Blas Infante, Javier Delmás Infante, con la moderación de Miguel Ángel Chamocho, catedrático de la Universidad de Jaén. La iniciativa ha desmenuzado un episodio que situó a Andújar como escenario de uno de los primeros capítulos de la historia política contemporánea de Andalucía. La Junta Central de las Andalucías, constituida en Andújar en octubre de 1835, reunió a representantes de las provincias andaluzas y expresó una voluntad de organización y defensa de intereses comunes en un momento de importantes transformaciones políticas en España.

Blas Infante

La importancia de este episodio fue destacada posteriormente por Blas Infante, quien en su obra 'Ideal Andaluz', publicada en 1915, se refirió a la Junta de Andújar como una muestra de la existencia de una conciencia de unidad regional y de la aspiración de Andalucía a participar como una unidad en la soberanía del Estado.