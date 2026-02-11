Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MARIA JOSE FUENTES DURANTE EL RECONOCIMIENTO. A, A,

Andújar, reconocida por su compromiso con el empleo y la inclusión social

FORMACIÓN Y SOCIEDAD ·

El Ayuntamiento recibe el premio de Cruz Roja por su apoyo al Plan de Empleo en un acto que pone en valor la colaboración institucional y empresarial en favor de las personas más vulnerables

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 11 de febrero 2026, 21:23

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar ha sido reconocido hoy por Cruz Roja en el marco del acto celebrado por la entidad para distinguir a empresas e ... instituciones destacadas por su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente a través del Plan de Empleo que desarrolla en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El importante cambio en la tarjeta sanitaria de Andalucía que llega a finales de marzo
  2. 2 Evacuado al hospital el conductor de un camión tras salirse de la autovía en la A-44 en Lecrín
  3. 3 El derrumbe de una calle de Cenes desplaza dos coches y una caseta de obra
  4. 4 El día que regresa el sol para quedarse a Andalucía tras el tren de borrascas
  5. 5

    Un granadino denuncia que lleva dos meses esperando a que le operen de un tumor que «no para de crecer»
  6. 6 La familia de Quéntar que ha perdido su casa, sus gallinas y su maquinaria
  7. 7 El icónico edificio de la plaza de Santo Domingo a la venta por 820.000 euros
  8. 8 El granadino que debía operarse de un tumor este viernes recupera su cita: «Veo la luz al final del túnel»
  9. 9 Se desprende parte de la fachada del convento de Santa Inés en el Albaicín
  10. 10

    Renfe deja fuera a Granada en la conexión con AVE y bus mientras dure la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andújar, reconocida por su compromiso con el empleo y la inclusión social

Andújar, reconocida por su compromiso con el empleo y la inclusión social