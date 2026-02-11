Andújar, reconocida por su compromiso con el empleo y la inclusión social

El Ayuntamiento de Andújar ha sido reconocido hoy por Cruz Roja en el marco del acto celebrado por la entidad para distinguir a empresas e ... instituciones destacadas por su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente a través del Plan de Empleo que desarrolla en la provincia.

En representación municipal han asistido la concejal de Formación, María José Fuentes, y el concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel Mezquita, quienes han agradecido este reconocimiento que refuerza el compromiso del Consistorio con las políticas activas de empleo y la inclusión social.

Durante el acto, el presidente de Cruz Roja en Jaén, Miguel Ángel Maldonado, ha subrayado la importancia de canalizar la solidaridad empresarial e institucional a través de los proyectos de la organización, destacando que «gracias a esta colaboración llegamos a más personas y a más rincones de la provincia».

Este reconocimiento se enmarca en la estrecha colaboración que el Ayuntamiento de Andújar mantiene con Cruz Roja, renovada y ampliada recientemente con la firma del convenio para el desarrollo del programa «Activando Emple-Habilidad» durante 2025. Esta iniciativa permitirá atender a 145 personas en situación de vulnerabilidad en la comarca, mediante acciones de formación, acompañamiento personalizado y apoyo en la regularización de situaciones administrativas que dificultan el acceso al mercado laboral.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado en anteriores ocasiones que esta colaboración constituye «una apuesta firme por la dignidad, la inclusión y el acceso al trabajo de quienes más lo necesitan», subrayando además que el Ayuntamiento ha incrementado su aportación económica al programa, consolidando así una de las contribuciones más relevantes al Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Andújar sigue colaborando en la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la cohesión social y el trabajo coordinado con entidades del tercer sector.