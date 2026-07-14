Andújar recobra identidad con la restauración de Molino de las Aceñas

El sendero restaurado entre el puente romano y el molino de las Aceñas ya empieza a captar adeptos. Las personas que han realizado este trayecto ... de unos cuatro kilómetros de longitud, han alabado el estado en que ha quedado y añaden que está rodeado de unos magníficos paisajes que ya empiezan a cautivar a los visitantes.

A esto se une que le restauración del Molino de las Aceñas es ya un motivo de satisfacción. Hace unos años fue motivo de reivindicación de la plataforma un Paseo por la Ribera del Guadalquivir que venía demandando su arreglo ante lo que consideraba «un desinterés» por parte de las administraciones.

Fue el entonces concejal del PP Juan Vicente Córcoles quien preguntó que si había una oferta de su propietario para que lo adquiriera el Ayuntamiento, y de ser así gestionar su adquisición. Una vez que el Consistorio lo adquirió en este mandato municipal, el Molino de las Aceñas recobra un valor histórico y ambiental, porque se ubica en un paraje de ribera puesto en valor para la ciudadanía, formando parte de un parque periurbano de la ciudad, para disfrute de tiempo libre sin olvidar la función didáctica para las nuevas generaciones, que desconocen la funcionalidad de esos molinos con la harina.

Ubicación

Este antiguo molino se ubica en la ribera enclavada en la carretera de Los Villares de Andújar. La información sobre su cronología es escasa, porque algunos datan la construcción en el tiempo del Imperio Romano, aunque otros, sin embargo, sitúan esta edificación en los tiempos de la Edad Media. Este molino de las Aceñas era impulsado por el cauce del río Guadalquivir y en su interior se llevaba a cabo la molienda del trigo, para convertirlo en harina, mediante grandes piedras de molino.

Junto al El Pósito, la Alhóndiga, el Peso de la Harina, este Molino de las Aceñas se unen al ramillete de enclaves de la ciudad relacionados con el producto de la harina, básico en la economía de subsistencia del Antiguo Régimen. Todos esos panes que alimentaron a los pueblos de la comarca, tuvieron sus orígenes no tan sólo en el campo donde se cultivaron esos trigos, sino también en este molino o aceña donde la mies era molida y convertida en harina, empleada por los panaderos.

Esta restauración se acaba de conocer cuando el Ayuntamiento está emprendiendo plan especial en el río Guadalquivir para regenerar el entorno y adaptarlo al riesgo de inundación

Se trata de una herramienta de ordenación urbanística y ambiental que tiene como objetivo prioritario definir las condiciones de desarrollo de los márgenes del río a su paso por el término municipal. A esta misión se une acabar con el riesgo de inundaciones e integrar el río en la ciudad.