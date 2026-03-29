Andújar recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Adamuz

El Ayuntamiento de Andújar participó en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Adamuz como muestra de agradecimiento colectivo y de reconocimiento al comportamiento ... ejemplar del pueblo de Adamuz, así como al trabajo conjunto de las distintas administraciones y servicios que intervinieron tras el fatídico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento de Adamuz rindió homenaje al Ayuntamiento de Andújar y a su servicio de Protección Civil, que participó de forma directa en las labores de salvamento y atención a las víctimas en el lugar del accidente, en unos momentos especialmente complejos, desde los primeros momentos de la emergencia.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha asistido al acto acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mezquita, y José Higueras, Jefe de Protección Civil, junto a miembros del colectivo, Carmona ha señalado que «este reconocimiento pone en valor la coordinación y el compromiso de los profesionales y voluntarios que actuaron con rapidez y eficacia en una situación especialmente difícil y la solidaridad de la ciudad de Andújar».

Durante aquellos días, Andújar también mostró su solidaridad a través de numerosos colectivos que se volcaron en la atención a los afectados. Entre ellos, los profesionales sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir, que atendieron a varioheridos, así como el Hotel del Val, que acogió a familias implicadas en el accidente, junto a otros servicios y entidades que colaboraron de forma desinteresada.

El acto sirvió como espacio de memoria, agradecimiento y reconocimiento al trabajo conjunto desarrollado durante la emergencia, poniendo en valor la respuesta coordinada de las administraciones y la implicación de los distintos servicios y colectivos participantes.

● Colaboración de Andújar en la atención a las víctimas de Adamuz

La Agrupación de Protección Civil de Andújar fue alertada en torno a las 21:30 horas del día del suceso, movilizando un dispositivo compuesto por 18 voluntarios que trabajaron de forma ininterrumpida durante toda la noche. El operativo desplegado incluyó dos Vehículos de Intervención Rápida (VIR) todoterreno, tres vehículos todoterreno adicionales y un furgón de apoyo logístico.

Entre las actuaciones desarrolladas, los efectivos realizaron tareas de evacuación de viajeros hacia los centros habilitados en Adamuz y Villafranca, la primera asistencia a heridos leves en el lugar del accidente y la evacuación y traslado de afectados al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, incluyendo el traslado de tres personas desde la zona cero. Asimismo, se llevó a cabo la atención y derivación de aproximadamente 210 viajeros a puntos de asistencia en el municipio de Adamuz.

Durante los días posteriores se requirió el apoyo de la agrupación andujareña en varios servicios similares. De forma paralela, los profesionales sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar atendieron a numerosos heridos derivados desde el lugar del accidente,breforzando la respuesta sanitaria ante la emergencia.

Además, el Ayuntamiento de Andújar coordinó la atención a las personas afectadas que no precisaron ingreso hospitalario. Tras el contacto con la gerencia del Hospital Alto Guadalquivir, se habilitó el Hotel del Val de Andújar, que acogió a heridos leves dados de alta, facilitando su alojamiento y descanso, durante varias jornadas, con el apoyo de la Agrupación de Protección Civil en algunos de los traslados.