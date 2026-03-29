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EL ALCALDE Y MANUEL MEZQUITA CON LOS MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Andújar recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Adamuz

ACCIDENTE FERROVIARIO ·

El municipio aportó su colaboración en aquella noche fatídica en la atención a las víctimas

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Domingo, 29 de marzo 2026, 17:00

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El Ayuntamiento de Andújar participó en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Adamuz como muestra de agradecimiento colectivo y de reconocimiento al comportamiento ... ejemplar del pueblo de Adamuz, así como al trabajo conjunto de las distintas administraciones y servicios que intervinieron tras el fatídico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

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