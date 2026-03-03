Andújar proyecta la mejora de recintos deportivos y culturales

El Ayuntamiento aspira a incluirse en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios de Diputación de 2026, tras la reciente aprobación del pleno de ... la Corporación de las ideas que ha definido el Ayuntamiento.

El concejal de Obras y Servicios, Félix Caler, desgranó los proyectos que pretenden desarrollar al amparo de este plan. Son un total de cinco actuaciones con un importe total de unos 400.000 euros. Una de ellas será la adecuación de los aseos del pabellón ferial, reconvertido a un recinto deportivo, aunque también es escenario de eventos culturales y de la Feria Multisectorial.

Palacio de Don Gome

Con estos fondos, se va a proceder a la cubrición del patio de columnas del Palacio de los Niños de Don Gome, que va a permitir el aprovechamiento de este emblemático lugar. Caler añadió que se va a realizar a la reforma y la ampliación de la Escuela Municipal de Música y se va satisfacer una de las reivindicaciones como es la iluminación del camino de La Isla, un lugar muy transitado por la ciudadanía para el esparcimiento, donde también se incrustan viviendas. Este lugar conecta la Ronda Mestanza con el complejo deportivo Sebastián García Laguna, que con esos planes van a mejorar gimnasio de este recinto deportivo. «Son cinco actuaciones que van a mejorar las condiciones de uso de las instalaciones y de la calidad de los servicios que les prestamos a nuestro vecinos», constató Caler durante la sesión plenaria, quien también incidió en la mejora de los espacios culturales y deportivos de la ciudad. Estas cinco actuaciones que proponen a la Diputación Provincial de Jaén, donde el ente provincial aportaría 267.000 euros y el Ayuntamiento, en principio unos 84.000, a los que pretende aportar otros 115.000 más como cantidad supletoria para completar todas estas actuaciones de forma adecuada.