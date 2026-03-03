Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

EL PABELLÓN FERIAL Y EL PALACIO DE LOS NIÑOS DE DON GOME SERÁN LOS GRANDES BENEFICIADOS. FOTOS GONZÁLEZ

Andújar proyecta la mejora de recintos deportivos y culturales

INFRAESTRUCTURAS ·

El pleno faculta al Consistorio que se acoja a los Planes de Cooperación de Diputación con reformas en el pabellón ferial, el campo de fútbol y Don Gome

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 3 de marzo 2026, 13:24

Comenta

El Ayuntamiento aspira a incluirse en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios de Diputación de 2026, tras la reciente aprobación del pleno de ... la Corporación de las ideas que ha definido el Ayuntamiento.

