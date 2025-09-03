Andújar presenta su proyecto verde en las jornadas de renaturalización

El proyecto de renaturalización del municipio, único en Andalucíaseleccionado por el MITECO, ha obtenido la máxima puntuación en la convocatoria en la comunidad

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha participado en las jornadas «Nuevos proyectos para impulsar la renaturalización de ciudades españolas», donde ha presentado el proyecto del Ayuntamiento de Andújar de «Reactivación ecológica de la infraestructura verde local de Andújar: paisaje urbano, rural, natural y fluvial».

El acto ha estado presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha presentado un total de 12 nuevos proyectos que impulsarán la renaturalización y resiliencia en otras tantas ciudades españolas, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Esta iniciativa ha sido reconocida con una subvención de 3,5 millones de euros procedentes de la Fundación Biodiversidad, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Andújar ha sido el único municipio de Andalucía seleccionado y, además, el que mayor puntuación ha obtenido en todo el proceso de valoración.

El proyecto plantea una transformación integral para convertir a Andújar en uno de los municipios más sostenibles de la comunidad autónoma, multiplicando por cuatro su superficie verde y consolidando un sistema ambiental que conecte el espacio urbano con el entorno natural del término municipal.

Entre las actuaciones previstas destacan:

● La renovación integral de los parques Carlos Cano y San Eufrasio.

● La creación de nuevas zonas de sombra y vegetación en ejes como Calle Ancha, Avenida Puerta Madrid y Calle Palomino.

● La expansión del arbolado urbano, que pasará de 8.000 ejemplares a entre 14.000 y 15.000 árboles.

● Una conexión ecológica entre el casco urbano y enclaves naturales como la ribera del Guadalquivir, las vías pecuarias y pedanías como Los Villares, reforzando la cohesión territorial y fomentando el uso público de espacios de alto valor ambiental.

El plan contempla además acciones de sensibilización y participación ciudadana para implicar a la población en la protección, disfrute y mantenimiento de los nuevos espacios verdes.

En este sentido, el concejal Emilio Rodríguez ha destacado: «Es un ejemplo de cómo la colaboración institucional permite poner en marcha proyectos de alto impacto que transforman realidades. Este respaldo nos permitirá situar a Andújar en la vanguardia de las ciudades que apuestan por la naturaleza como eje de futuro».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el Plan Estatal de Infraestructuras Verdes, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.