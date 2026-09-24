Andújar pierde cada vez más conexión por tren y carretera

Crece en la ciudad el descontento por su abandono cada vez más creciente en lo que respecta al transporte por tren y carretera. El tema ... se ha agudizado por el traslado en autobús forzado hasta Córdoba por las obras que se están acometiendo en la línea ferroviaria.

A este hecho se unen las supresiones en los últimos años de las líneas directas a Madrid, Cádiz, Málaga y Barcelona, lo que ha provocado una situación de desamparo en las estación ferroviaria y en todo su polígono industrial. La ciudadanía dice no entender que Andújar y su comarca no dispongan de estos enlaces a las capitales, porque argumentan que dispone de una población amplia y suficiente pare realizar estos trayectos. La ciudadanía de Andújar y su entorno se tiene que trasladar a otras estaciones cercanas para poder viajar a estas capitales.

También refuerzan la tesis de que la ciudad ganaría en más movimiento con la llegada de más viajeros, se descongestionaría el tráfico en las carreteras, que como dicen presentan un mal estado a su paso por Jaén, y se acercaría la ciudadanía de entorno a disfrutar y acercar los servicios de estas grandes capitales a la ciudadanía andujareña. En la década de 1990 llegaron a existir hasta 37 líneas de trenes de viajero y comerciales en la estación de Renfe de Andújar.

Protestas

Las protestas también se extienden a las líneas de autobuses, por la supresión de taquillas en la estación y la pérdida de conexión a las capitales andaluzas. En el año 2016, surgió una plataforma en la ciudad por la pérdida de conexiones en la ciudad, tras el anuncio de la supresión de una línea de autobús a Málaga.

Aquel colectivo se diluyó, pero personas que lo integraban han manifestado a esta redacción la intención de hacerlo funcionar de nuevo, pero dicen toparse con la apatía de la gente por varios factores. Varios empresarios y comerciantes planean una recogida de firmas para revitalizar las conexiones en la ciudad, porque han notado una falta de movimiento y actividad. También reclamarán la puesta en marcha de un centro logístico.