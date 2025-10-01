Andújar muestra su gratitud con el legado de sus mayores

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:16 Comenta Compartir

El exterior del Palacio de los Niños de Don Gome ha albergado este miércoles día 1 de octubre el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Edad, que este año se celebra en la ciudad bajo el eslogan 'Tu legado hace crecer nuestra ciudad'. La concejalía de Bienestar, Familias e Inclusión Social ha querido plasmar que las personas mayores conforman hoy en día el pilar básico de la sociedad, «son quienes nos han transmitido los valores de respeto, las tradiciones, y son los garantes del estado de bienestar y pilar básico en nuestra sociedad de hoy en día», señaló en la lectura del manifiesto el edil del ramo, Manuel González Mezquita, quien se emocionó al citar en su discurso a sus padres, que estaban presentes en el acto.

El alumnado del Centro de Adultos Pedro de Escavias acompañó en la lectura, donde sus integrantes proclamaron que los mayores no solo representan el pasado sino que son el futuro y presente de la sociedad. Para demostrar esta máxima, tanto los talleres de baile y de música del Programa de Mayores del Ayuntamiento deleitaron a los asistentes con sus actuaciones. La jornada ha culminado con un ágape.

Mes del mayor

Pero las actividades no se van a reducir solo y exclusivamente al acto institucional, porque desde el Consistorio se han programado una serie de actividades para conmemorar lo que han denominado el Mes del Mayor. Para ello, ha impulsado una agenda cultural, deportiva y medioambiental con la idea de fomentar el envejecimiento activo y participativo. El día 8 de octubre, mayores del municipio van a participar en la Marcha Deportiva por la Salud Mental, que partirá de la Plaza de España. También se han programado un taller de apicultura con cata de miel en el Centro de Iniciativas Sociales, que está programado para el día 15 de octubre. Dos días más tarde será la ruta senderista por la ribera del Guadalquivir. Los días 20 y 27 de octubre se va a realizar una visita a la empresa Cerería Bellido.

Referentes

Desde el área de Inclusión Social se quiere con estas actividades poner en valor el ejemplo que nuestros mayores ofrecen día a día, participando en la vida cultural, formándose en la Universidad de Mayores, en talleres o en actividades deportivas. «Con este programa queremos mostrar sus conocimientos y experiencias, que son un verdadero motor de desarrollo cultural y social en nuestra ciudad», remarca Manuel González.

El Ayuntamiento quiere reafirmar su apuesta por una sociedad inclusiva, activa y solidaria, en la que los mayores ocupen el lugar, que dice, les corresponde en la actualidad.

Temas

sociedad

Andújar

Música