Andújar mostrará en Tierra Adentro su fauna y gastronomía

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:51 Comenta Compartir

El municipio exhibirá en la Feria Tierra Adentro valor sus grandes atractivos como el patrimonio natural, su riqueza gastronómica y su capacidad para ofrecer experiencias turísticas auténticas y sostenibles.

Bajo el lema, 'Andújar, destino natural y gastronómico', la ciudad mostrará en esta cita profesional dos de sus grandes pilares; el Parque Natural Sierra de Andújar y la tradición culinaria local, con especial protagonismo para la berrea y el flamenquín, dos referentes de identidad para el municipio.

Pues este viernes día 24 de octubre, a las 12:00 horas, tendrá lugar la presentación del audiovisual 'La Berrea en la Sierra de Andújar', un recorrido por uno de los espectáculos naturales más singulares de la península.

En este sentido, el concejal de Promoción, Turismo y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha indicado en la presentación que el turismo cinegético es una de las principales fuentes de riqueza y motor económico de la serranía andujareña. «Tiene un impacto directo en nuestras casas rurales, restaurantes y hoteles; Andújar es capital de la montería, con más de 60 cotos de caza mayor, y cada vez cuenta con más hides fotográficos demandados por amantes de la naturaleza», incidió el concejal. Tal es así, que en la época actual de monterías, los establecimientos suelen alcanzar algunos fines de semana el 100% de ocupación, con un media en la temporada de un 85%. La que acaba de comenzar, se prolongará hasta el mes de febrero.

El flamenquín

A las 13:00 horas del mismo viernes, el Ayuntamiento presentará la actividad 'Andújar, destino gastronómico: la tierra del flamenquín', en homenaje al histórico Restaurante Madrid-Sevilla, donde nació este plato tan representativo. El acto incluirá la intervención del historiador Juan Vicente Córcoles, una degustación de flamenquín y una cata del vino de Andújar, elaborado por la empresa local Vitaca.

Durante el fin de semana, Andújar ofrecerá además actividades participativas dirigidas a todos los públicos. El sábado 25 se desarrollará el taller 'Crea tu totebag de la Sierra de Andújar' y una cata de Aceite de Oliva Virgen Extra. El domingo 26, habrá un taller de Magia Infantil del Mago Miguel, pensado para disfrutar en familia.