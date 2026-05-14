Andújar honra a su literato ilustre, José Toral y Sagristá

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Andújar, Azucena Cepedello, ha presentado una nueva edición del Premio Nacional de Relato Breve José Toral y Sagristá, ... una iniciativa impulsada desde el área de Cultura y consolidada ya como una de las citas culturales destacadas del municipio. El certamen alcanza este año su decimonovena edición y contará con un único premio dotado con 3.000 euros.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años, independientemente de cualquier parte de España, presentando un único relato inédito y de temática libre. Las obras deberán remitirse exclusivamente por correo electrónico y el plazo de recepción permanecerá abierto desde el 13 de mayo hasta el próximo 31 de julio.

Durante la presentación, Azucena Cepedello destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas culturales que fomenten la creación literaria y consoliden a Andújar como un referente cultural.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha animado a escritores y escritoras a participar en un certamen que sigue creciendo edición tras edición y cuyos detalles y bases completas ya se encuentran disponibles en la web del área de Cultura.