Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, entrega el galardón a Velázquez-Gaztelu, junto al presidente de la peña flamenca Los Romeros, Antonio Gómez, y la edil de Cultura, Azucena Cepedello, antes de la actuación de María Terremoto. GONZÁLEZ

Andújar honra al intelectual y gran difusor del flamenco

CULTURA ·

José María Velázquez-Gaztelu recibe el 24 Galardón 'Rafael Romero' donde la cantaoraMaría Terremoto hizo vibrar al embrujo de Don Gome

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:18

Andújar ha vuelto rendir honores a uno de sus hijos más ilustres este viernes; el insigne cantaor Rafael Romero. El galardón que lleva su nombre, que este año alcanza su 24 edición, ha recaído en José María Velázquez-Gaztelu, reconocido periodista, escritor y crítico musical, por su brillante trayectoria y su contribución a la difusión y preservación del flamenco como arte universal. Son ya cinco décadas los que lleva divulgando el 'arte jondo' en la Radio Televisión Pública de España. «Es un honor recoger este premio de una persona que admiré como Rafael Romero y que se lo han entregado a gente ilustre», confesó un emocionado y congratulado José María.

En la presente edición, el Ayuntamiento y la Peña Flamenca 'Los Romeros' han reconocido la vertiente más intelectual del flamenco, dentro de un ramillete de ilustres del baile, el cante, la guitarra, la promoción y la difusión. Andújar y Arcos de la Frontera, -tierra natal del homenajeado- han establecido ya una simbiosis sempiterna. El acto tuvo como preámbulo la ofrenda floral a la estatua de Rafael Romero en la Corredera Capuchinos, aderezada con el cante de Sebastián Vilches que con el grupo de Jesús Majuelos y Estefanía Cuevas, deleiteron con la 'rondeña' y la 'caña' que tanro popularizó Rafael Romero. Después la comitiva se trasladó al Palacio de los Niño de Don Gome, donde se procedió al acto de la entrega del galardón conducido por Laura Caballero.

El broche lo puso la joven y talentosa María Terremoto, que presentó su disco 'Manifiesto' y que abrió el Festival Delicatessen Andújar Music que seguirá en octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  3. 3 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  4. 4 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  5. 5

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  6. 6

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  7. 7 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  8. 8 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  9. 9 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  10. 10

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andújar honra al intelectual y gran difusor del flamenco

Andújar honra al intelectual y gran difusor del flamenco