Andújar honra al intelectual y gran difusor del flamenco

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, entrega el galardón a Velázquez-Gaztelu, junto al presidente de la peña flamenca Los Romeros, Antonio Gómez, y la edil de Cultura, Azucena Cepedello, antes de la actuación de María Terremoto.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:18

Andújar ha vuelto rendir honores a uno de sus hijos más ilustres este viernes; el insigne cantaor Rafael Romero. El galardón que lleva su nombre, que este año alcanza su 24 edición, ha recaído en José María Velázquez-Gaztelu, reconocido periodista, escritor y crítico musical, por su brillante trayectoria y su contribución a la difusión y preservación del flamenco como arte universal. Son ya cinco décadas los que lleva divulgando el 'arte jondo' en la Radio Televisión Pública de España. «Es un honor recoger este premio de una persona que admiré como Rafael Romero y que se lo han entregado a gente ilustre», confesó un emocionado y congratulado José María.

En la presente edición, el Ayuntamiento y la Peña Flamenca 'Los Romeros' han reconocido la vertiente más intelectual del flamenco, dentro de un ramillete de ilustres del baile, el cante, la guitarra, la promoción y la difusión. Andújar y Arcos de la Frontera, -tierra natal del homenajeado- han establecido ya una simbiosis sempiterna. El acto tuvo como preámbulo la ofrenda floral a la estatua de Rafael Romero en la Corredera Capuchinos, aderezada con el cante de Sebastián Vilches que con el grupo de Jesús Majuelos y Estefanía Cuevas, deleiteron con la 'rondeña' y la 'caña' que tanro popularizó Rafael Romero. Después la comitiva se trasladó al Palacio de los Niño de Don Gome, donde se procedió al acto de la entrega del galardón conducido por Laura Caballero.

El broche lo puso la joven y talentosa María Terremoto, que presentó su disco 'Manifiesto' y que abrió el Festival Delicatessen Andújar Music que seguirá en octubre.