Andújar guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El Ayuntamiento de Andújar ha guardado un minuto de silencio en la Plaza de España en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en ... la provincia de Toledo, sumándose así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El acto, celebrado en la tarde-noche de este miércoles, reunió el recuerdo y la solidaridad de la ciudad con las personas afectadas por este trágico suceso, así como con sus familiares y seres queridos, en estos momentos de profundo dolor.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, trasladó el pésame de la ciudad a las familias de las personas fallecidas y expresó el apoyo del conjunto de la ciudadanía andujareña ante esta tragedia.

«En nombre de Andújar, quiero enviar nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas. Todo el pueblo de Andújar comparte su dolor y quiere hacerles llegar su cariño, apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles», manifestó el alcalde.

Asimismo, Francisco Carmona Limón puso en valor la encomiable labor de los servicios de emergencia y de todos los profesionales que están trabajando en la zona, destacando la importancia de su intervención y dedicación en unas circunstancias especialmente complicadas. En el acto, estuvieron presentes sus representantes en la ciudad, junto a representantes de la Corporación Municipal y de colectivos.

Las banderas del Ayuntamiento de Andújar ondean a media asta en señal de luto y solidaridad con las personas afectadas por esta tragedia.