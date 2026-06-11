Andújar es el gran beneficiado del Plan Andalucía Actúa

El Presidente local del PP y parlamentario andaluz, Jesús Estrella, visitó el Camino de la Zapera, una de las actuaciones incluidas en el Plan Andalucía ... Actúa, impulsado por la Junta de Andalucía para reparar los daños ocasionados por los últimos temporales y reforzar las infraestructuras rurales de la provincia.

Durante la visita, estuvo acompañado por el Vicesecretario general del PP local y alcalde de la ciudad, Francisco Carmona, quien destacó la importancia de estas actuaciones para recuperar la normalidad en el campo andujareño tras los daños ocasionados por el tren de borrascas. Estrella señaló que este camino forma parte de las actuaciones previstas en 257 caminos rurales de la provincia de Jaén, con una inversión global de 14 millones de euros que llegará a 78 municipios jiennenses. El parlamentario andaluz subrayó que Andújar será el municipio de la provincia que reciba una mayor inversión dentro de este programa, con actuaciones en 11 caminos rurales y una inversión total de 1,5 millones de euros.

«Esta actuación demuestra el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente Juanma Moreno para ayudar a los municipios y al campo andaluz a recuperarse de los daños provocados por los temporales, garantizando infraestructuras fundamentales para la actividad agrícola y ganadera», señaló. Estrella recordó que la Junta de Andalucía ha movilizado cerca de 1.800 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de los episodios meteorológicos adversos, destinando una parte muy importante de esos recursos al sector agrario y a la recuperación de infraestructuras esenciales para el mundo rural. Asimismo, puso en valor que las obras se están ejecutando a través de empresas de la provincia, lo que multiplica el impacto económico de la inversión pública. «Estos 14 millones de euros no solo mejoran caminos rurales, sino que también generan empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para empresas y trabajadores de Jaén», dijo Jesús Estrella.

Francisco Carmona explicó que el Camino de la Zapera cuenta con una inversión superior a los 300.000 euros y una longitud cercana a los dos kilómetros, formando parte de un conjunto de actuaciones que permitirán recuperar infraestructuras esenciales para el sector agrario del municipio, con mucha raigambre que genera una gran actividad económica en el municipio.

Apoyo

El alcalde agradeció el respaldo de la Junta de Andalucía y agregó señalando que estas actuaciones son fundamentales para garantizar la actividad de agricultores y ganaderos. Carmona recordó, además, que el Ayuntamiento de Andújar continúa complementando estas inversiones con recursos propios, tras haber destinado más de 230.000 euros a la reparación de caminos rurales el pasado año y contar en este ejercicio con una nueva partida de 130.000 euros para seguir mejorando la red de caminos municipales. «Se trata de poner en servicio todos los caminos públicos de Andújar porque son una herramienta imprescindible para nuestros agricultores y ganaderos», constató el regidor.

El objetivo marcado por el ente municipal, es que cuando lleguen las próximas lluvias, los caminos estén en las mejores condiciones posibles para que no se causen más estragos a los agricultores.