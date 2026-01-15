Andújar Flamenca resaltará la gran trayectoria de la bailaora Cristina Hoyos

El certamen de Andújar Flamenca reafirma su compromiso con el flamenco como seña de identidad cultural y rinde homenaje a una artista irrepetible, cuyo legado ... forma parte del patrimonio artístico de Andalucía y de España.

La pasarela otorgará en su XV edición el Premio Andújar Flamenca Glamour a la bailaora Cristina Hoyos, una de las figuras más universales de la historia del flamenco, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a su contribución a la proyección internacional de este arte. El Premio Andújar Flamenca Glamour se ha consolidado a lo largo de los años como un reconocimiento de prestigio dentro del panorama cultural andaluz, poniendo en valor a creadores y referentes que han contribuido a la difusión del flamenco y su estética.

Cristina Hoyos ha desarrollado una carrera marcada por la excelencia y el compromiso con la tradición y la innovación. Esta sevillana Cristina ha actuado en los principales teatros y festivales del mundo y ha recibido el Premio Nacional de Danza (en la modalidad de Interpretación), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Andalucía y la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Proyección

Su magisterio sobre los escenarios de todo el mundo y su papel en la dignificación del flamenco como arte mayor la convierten en una merecedora de este galardón. En ediciones anteriores, este premio ha sido otorgado a destacadas personalidades del mundo del arte, la moda y la cultura, entre ellas: el estilista Víctor Del Valle (2025); la cantante María del Monte (2024); la modelo y promotora de We Love Flamenco, Laura Sánchez (2022); los diseñadores Ágatha Ruiz de la Prada (2020) y Victorio & Lucchino (2019); la modelo e impulsora de SIMOF Raquel Revuelta (2018); el modisto de alta costura Tony Benítez (2017); la bailaora María Rosa (2016) y la cantaora María José Santiago (2015).