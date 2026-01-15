Andújar Flamenca resaltará la gran trayectoria de la bailaora Cristina Hoyos
ARTE JONDO ·La pasarela le concederá en febrero el Premio Andújar Flamenca Glamour por la proyección del baile flamenco
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Jueves, 15 de enero 2026, 18:33
El certamen de Andújar Flamenca reafirma su compromiso con el flamenco como seña de identidad cultural y rinde homenaje a una artista irrepetible, cuyo legado ... forma parte del patrimonio artístico de Andalucía y de España.
La pasarela otorgará en su XV edición el Premio Andújar Flamenca Glamour a la bailaora Cristina Hoyos, una de las figuras más universales de la historia del flamenco, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a su contribución a la proyección internacional de este arte. El Premio Andújar Flamenca Glamour se ha consolidado a lo largo de los años como un reconocimiento de prestigio dentro del panorama cultural andaluz, poniendo en valor a creadores y referentes que han contribuido a la difusión del flamenco y su estética.
Cristina Hoyos ha desarrollado una carrera marcada por la excelencia y el compromiso con la tradición y la innovación. Esta sevillana Cristina ha actuado en los principales teatros y festivales del mundo y ha recibido el Premio Nacional de Danza (en la modalidad de Interpretación), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Andalucía y la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
Proyección
Su magisterio sobre los escenarios de todo el mundo y su papel en la dignificación del flamenco como arte mayor la convierten en una merecedora de este galardón. En ediciones anteriores, este premio ha sido otorgado a destacadas personalidades del mundo del arte, la moda y la cultura, entre ellas: el estilista Víctor Del Valle (2025); la cantante María del Monte (2024); la modelo y promotora de We Love Flamenco, Laura Sánchez (2022); los diseñadores Ágatha Ruiz de la Prada (2020) y Victorio & Lucchino (2019); la modelo e impulsora de SIMOF Raquel Revuelta (2018); el modisto de alta costura Tony Benítez (2017); la bailaora María Rosa (2016) y la cantaora María José Santiago (2015).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión