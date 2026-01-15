Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CRISTINA HOYOS. ANDÚJAR IDEAL

Andújar Flamenca resaltará la gran trayectoria de la bailaora Cristina Hoyos

ARTE JONDO ·

La pasarela le concederá en febrero el Premio Andújar Flamenca Glamour por la proyección del baile flamenco

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 15 de enero 2026, 18:33

Comenta

El certamen de Andújar Flamenca reafirma su compromiso con el flamenco como seña de identidad cultural y rinde homenaje a una artista irrepetible, cuyo legado ... forma parte del patrimonio artístico de Andalucía y de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un farmacéutico explica cómo funciona realmente la crema Nivea azul en la piel y cuándo es mejor aplicarla
  2. 2

    El Supremo manda tirar un cerramiento en Granada tras un pleito vecinal de nueve años
  3. 3 El aire polar llega a Granada en 24 horas con tormentas, lluvia y nieve en estas zonas
  4. 4 El pueblo del Cinturón de Granada que ha marcado la temperatura más fría del invierno en Andalucía
  5. 5 Así será la futura Playa Granada: una marina con 400 amarres, campo de golf, centro comercial y hasta VPO
  6. 6 Playa Granada tendrá una marina deportiva más pequeña para hacerla viable
  7. 7 Carrefour vuelve a rebajar el famoso aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección
  8. 8 La DGT retira la homologación a estas balizas V16: si tienes una de ellas tendrás que comprar otra
  9. 9 Turbulencias y gritos en el vuelo Granada-Bilbao
  10. 10 Tres heridos en la Circunvalación de Granada por una colisión en plena hora punta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andújar Flamenca resaltará la gran trayectoria de la bailaora Cristina Hoyos

Andújar Flamenca resaltará la gran trayectoria de la bailaora Cristina Hoyos