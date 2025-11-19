Andújar Flamenca concederá el premio 'Volante de Oro' a la diseñadora Pilar Vera

La reconocida diseñadora de moda flamenca Pilar Vera, recibirá el premio Volante de Oro en la próxima XV edición de Andújar Flamenca. Se trata de ... una de las creadoras más influyentes y consolidadas del sector, con más de cuatro décadas de trayectoria.

Esta distinción reconoce a aquellas figuras cuya labor ha contribuido de manera excepcional al impulso, prestigio e internacionalización de la moda flamenca y en especial al desarrollo y crecimiento de la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental, Andújar Flamenca.

Tras haberse entregado por primera vez en 2024 al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Eduardo Criado, la distinción recae ahora por primera vez en una diseñadora, reforzando el compromiso de la pasarela con la excelencia creativa y el tejido empresarial del sector.

El premio a Pilar Vera supone un reconocimiento a una carrera marcada por la innovación, la defensa del traje regional andaluz y una firma que se ha convertido en referente indiscutible de la moda flamenca. Con colecciones que han desfilado por las principales pasarelas, su estilo inconfundible y su aportación a la identidad estética del traje de flamenca la sitúan entre las grandes maestras del diseño andaluz contemporáneo. En 2022 recibió la Medalla de Oro de Andalucía por parte de la Junta de Andalucía.

El Volante de Oro será entregado durante la jornada de inauguración oficial de Andújar Flamenca 2026, que se celebrará en la Plaza de España de Andújar el viernes 6 de febrero.

Este premio es otra de las novedades del XV aniversario de Andújar Flamenca que aglutinará en 2026 una larga lista de propuestas especiales para conmemorar la trayectoria del certamen de moda flamenca andujareño. Además, el equipo de Andújar Flamenca está trabajando, entre otras iniciativas, en la concesión del Galardón Andújar Flamenca Glamour acorde con la celebración del quince aniversario.