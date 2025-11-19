Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pilar Vera en la pasada edición de Andújar Flamenca. A. F.

Andújar Flamenca concederá el premio 'Volante de Oro' a la diseñadora Pilar Vera

MODA ·

Se trata de una de las creadoras más influyentes y consolidadas del sector, con más de cuatro décadas de trayectoria

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

La reconocida diseñadora de moda flamenca Pilar Vera, recibirá el premio Volante de Oro en la próxima XV edición de Andújar Flamenca. Se trata de ... una de las creadoras más influyentes y consolidadas del sector, con más de cuatro décadas de trayectoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

