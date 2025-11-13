Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CARTEL DEL CONCURSO. ANDÚJAR FLAMENCA

Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca

Se celebrará el jueves 5 de febrero de 2026 en la Plaza de España el como antesala a la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:38

Una de las novedades de la XV edición de Andújar Flamenca, que celebra en 2026 su XV aniversario, es la celebración del I Certamen de ... Baile Flamenco 'Andújar Flamenca Baila'. El 5 de febrero de 2026 en la Plaza de España, a partir de las 17:00 horas tendrá lugar este espectáculo que nace como antesala de la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental.

