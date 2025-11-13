Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca

Una de las novedades de la XV edición de Andújar Flamenca, que celebra en 2026 su XV aniversario, es la celebración del I Certamen de ... Baile Flamenco 'Andújar Flamenca Baila'. El 5 de febrero de 2026 en la Plaza de España, a partir de las 17:00 horas tendrá lugar este espectáculo que nace como antesala de la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental.

El director de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, destaca que, «con este certamen, Andújar Flamenca abre una nueva etapa en su historia ampliando, aún más, su programación a 6 jornadas con actividades paralelas que unen moda, arte y cultura flamenca. Celebramos quince años de impulso al diseño flamenco andaluz y a la promoción del talento artesanal local y nacional que cada año va en crecimiento».

Andújar Flamenca Baila tiene como objetivo promover y difundir el arte del baile flamenco, ofreciendo a academias, escuelas y centros de danza de todo el territorio andaluz una oportunidad única para mostrar su talento sobre la pasarela de Andújar Flamenca.

El certamen, con entrada gratuita para el público (al igual que Andújar Flamenca), se desarrollará en una gala única de carácter competitivo que reunirá a bailaores y bailaoras de tres categorías: infantil (6–12 años), juvenil (13–17 años) y adultos (a partir de 18 años). Este certamen cuenta con la coordinación del bailaor Antonio González. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 24:00 horas con una cuota de participación de 10€ por bailaor/a.

Se establecerán 6 premios que reconocerán el talento en las categorías:

Infantil: 1º premio – 100 € / 2º premio – Complementos flamenca

Juvenil: 1º premio – 200 € / 2º premio – Complementos flamenca

Adultos: 1º premio – 300 € / 2º premio – Complementos flamenca