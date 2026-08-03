Andújar Flamenca 2027 tendrá más presencia, peso específico e influencia

La próxima edición de Andújar Flamenca ya tiene fecha. Se celebrará del 4 al 7 de febrero de 2027 consolidando a Andújar como el gran ... referente de la moda flamenca en Andalucía. La organización ya está metida de lleno en su diseño y programación.

La XVI edición llegará con importantes novedades en su estructura y programación, fruto del trabajo conjunto entre la organización del evento y el Ayuntamiento de Andújar, con el objetivo de optimizar el desarrollo del certamen y reforzar la experiencia tanto de los diseñadores participantes, como del público asistente. La programación arrancará el jueves día 4 de febrero, con una primera jornada en horario de tarde que incluirá la inauguración oficial del certamen y el inicio de los desfiles de la pasarela en el marco tan singular, histórico y arquitectónico de la Plaza de España. El viernes 5 de febrero continuará la actividad con una nueva jornada de tarde dedicada a la presentación de las colecciones de diseñadores y firmas participantes, que volverán a convertir la pasarela de Andújar Flamenca en un escaparate de las últimas tendencias del traje de flamenca.

Día de gran actividad

El sábado 6 de febrero será la jornada con mayor actividad para la pasarela de moda, desarrollándose en sesiones de mañana y tarde, ofreciendo una intensa programación de desfiles. La clausura de la pasarela tendrá lugar el domingo 7 de febrero. Durante la mañana se celebrará una nueva edición del Concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca 'Muévete Flamenca', una cita ya consolidada que continúa apostando por descubrir y promocionar el talento emergente, ofreciendo a los jóvenes creadores una plataforma para dar a conocer sus propuestas. La tarde del domingo estará protagonizada por Andújar Flamenca Baila. Un espectáculo que, por segundo año, volverá a contar como protagonista al baile flamenco en una puesta en escena llena de música, baile, arte y tradición.

El director de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, ha destacado que la decisión de variar las tradicionales jornadas del certamen responde al compromiso de seguir creciendo y ofreciendo un evento cada vez mejor organizado. Pérez ahonda en la labor de consenso con lo que se está llegando con el Ayuntamiento que, «nos permitirá trabajar con más tiempo en todos los aspectos logísticos y de producción para que diseñadores, expositores, público y concursantes, tanto de moda flamenca como de baile flamenco, cuenten con la máxima calidad de espectáculo y facilidades para que disfruten del evento», constata

Andújar Flamenca pretende convertirse en motor de dinamización económica, hostelera, turística y comercial para Andújar y toda la provincia de Jaén por el gran impacto que posee la moda flamenca.