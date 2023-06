Andújar, el equipo y confianza

El pasado sábado y, como en casi todos los pueblos y ciudades de España, Andújar asistió, y ya es una tradición, a la constitución de la nueva Corporación Municipal, nacida de las elecciones del 28 de mayo. Pero a pesar del ya tradicional y consolidado acto, no todo fueron rutinas. El escenario, casi el mismo del anterior gobierno del PP allá en 2003, había aumentado en número de concejales del gobierno. Francisco Carmona se convertía en el decimosegundo alcalde de la democracia en la ciudad de Andújar y 12 eran también sus concejales que, a partir de ahora conformarán su equipo.

Palabra que junto a la de Andújar y confianza fueron las más repetidas en su discurso de investidura, caminar sólo no es lo suyo y lo dejó patente desde su campaña electoral, donde invitó a todos y cada uno de los iliturgitanos a ser de forma conjunta, los protagonistas del cambio que en su opinión, corroborada mayoritariamente por los vecinos, la ciudad necesitaba, Un cambio que desde primera hora de la mañana se hacía patente, cuando por primera vez, en la historia de los ayuntamientos democráticos, el que iba a ser el equipo de gobierno iba a regir los destinos de los ciudadanos, ponía a las plantas de la imagen de la Virgen de la Cabeza, con una Salve y una ofrenda floral, la nueva tarea encomendada, fruto tal vez de la vinculación mayoritaria de estos ediles con la Morenita y lo que representa para la ciudad.

AsImismo y como anécdota tal vez más curiosa que trascendental, la mesa de edad constituida le toco presidirla al mismísimo Carmona, profesor jubilado y símbolo de que todo su equipo son profesionales con curro a los que les va a ser difícil tomar la decisión de las deliberaciones sin que se perjudique su economía personal; pero ya desde el momento de su presentación hicieron valer su espíritu de servicio a todos sus vecinos, sin distinción.. En la jura o promesa del cargo de los 21 concejales que forman la Corporación, fue la primera vez que predominaron los «juras» sobre el «prometo», no ya en todos y cada uno de quienes formaran el gobierno municipal, sino entre los de la oposición, con la ya típica de la andalucista Encarna Camacho.

Que había ganas de cambio, tras ocho años, lo dejo ver un teatro casi lleno en los que predominaban no sólo militantes del PP y simpatizante, sino mucho ciudadano de a pie y no faltó un buen número de personal del Palacio Municipal, que en su día conocieron al actual alcalde Paco Carmona, como su jefe de personal y deseaban saber de su política, como primer edil. Curiosamente, en el discurso de Carmona Limón no hubo ni referencias del pasado, ni reproches o censura al gobierno saliente, la ciudad, el equipo, al que tendió la mano a todos los miembros de la oposición para trabajar de forma conjunta por el bien de la ciudad, es su meta. Aunque no faltara, era de lógica las referencias al desarrollo logístico, industrial y empresarial, que le ha llevado hasta aquí, así como su preocupación por fomentar el turismo, no sólo en la ciudad, sino en el Parque Natural.

Generar empleo, crear oportunidades, conocedor que cuenta con un gran aliado, La Junta de Andalucía y el delegado de gobierno de la misma Jesús Estrella, su mentor y fiel amigo y compañero en las tareas municipales a quien la butaca le venía pequeña por su satisfacción ante el fruto de un trabajo y de nuevo la palabra equipo, bien hecho y conformado, al que incluso, y también por primera vez, se sumarán los alcaldes de las ELAS y pedanías de Los Villares-San José de Escobar, la Ropera y Las Vegas de Triana. Conociendo a Carmona Limón es seguro que su palabra de trabajar «con decisión y determinación será toda una realidad.

Su discurso, siempre en plural dejó claro su compromiso de equipo, para llevar a cabo «nuestro» proyecto de cambio. Orgulloso de la confianza depositada en ellos y de manera especial, por los vecinos de esta , curiosamente, noble y leal ciudad, en el, le llevo a afirmar con rotundidad que «la confianza es un préstamo que hay que devolver cada cuatro años» y «hoy me comprometo ante vosotros a devolver esa confianza depositada en mí el 28 de mayo con esfuerzo, honradez y las manos limpias».

El Gobierno local pues, será «mayoritario, sólido, fuerte y estable por deseo de nuestra ciudad», por lo que van a implantar su proyecto «con decisión y determinación «pero, dijo «lo haremos desde la humildad, desde el diálogo, desde la negociación vocacional para escuchar todas las partes y «allí donde haya una propuesta buena para Andújar, habrá diálogo y una respuesta favorable, venga de donde venga». Cuatro años tiene Carmona y su equipo para demostrar a la ciudad de Andújar y sus vecinos que no se equivocaron a la hora de depositar su voto y confiar en ellos.