Andújar ensalza sus valores en el Día de la Ciudad

El Ayuntamiento entregó este viernes con motivo de la celebración del Día de Andújar, las Banderas de Andújar 2026 en el acto institucional celebrado para ... conmemorar esta fecha. Este 22 de mayo, la ciudad volvió a recordar una jornada profundamente vinculada a su identidad histórica, en homenaje a 1446, cuando el rey Juan II de Castilla otorgó a Andújar el título de ciudad, y posteriormente a 1466, cuando Enrique IV la distinguió como 'Muy Noble y Muy Leal', Una efemérides que es símbolo del carácter y la trayectoria de la ciudad.

El acto de entrega de las Banderas reconoció públicamente la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que contribuyen al desarrollo social, económico, educativo, medioambiental y deportivo de la ciudad. Durante su intervención institucional, el alcalde puso en valor el significado del Día de Andújar y la importancia de estas distinciones para la ciudad y para quienes las reciben, subrayando que, «el Día de Andújar es una fecha profundamente vinculada a nuestra historia y a nuestra identidad como pueblo, que nos recuerda nuestros orígenes y los valores que nos han traído hasta aquí».

El alcalde señaló que las referencias históricas de la ciudad «no pertenecen solo al pasado, sino que siguen plenamente vigentes en la Andújar actual, una ciudad noble en sus principios, leal a sus raíces, solidaria, acogedora y con capacidad para afrontar los retos del presente y del futuro», dijo.

Homenajeados

Durante el acto institucional, el Ayuntamiento de Andújar hizo entrega de la Medalla de Honor de la Ciudad a la 4.ª Compañía de la Guardia Civil en Andújar, en reconocimiento a su labor de servicio público, protección ciudadana y colaboración permanente con la ciudad. Asimismo, se procedió al nombramiento de Miembros Honoríficos del Ayuntamiento, distinguiendo a los alcaldes primeros alcaldes de la democracia Antonio Gallego Gil y Luis de Torres Gómez, ambos a título póstumo, así como a los concejales María del Carmen Muñoz de Leyva (primera concejal mujer en el ayuntamiento), Juan Antonio Sáez Mata y José Salas Gil, en reconocimiento a su contribución a la vida institucional del municipio.

La Bandera de Andújar a la Mejor Embajadora de la Ciudad ha recaído en Alejandra de Córdoba, una arquitecta iliturgitana de prestigio internacional especializada en el diseño arquitectónico vinculado al sector de la hospitalidad y el turismo. El IES Nuestra Señora de la Cabeza recibió la Bandera de Andújar de la Educación. Es uno de los centros educativos más representativos de Andújar y su comarca, con una trayectoria que se remonta a 1961. A José Marcial Benítez Gómez le concedieron la Bandera de Andújar al Mérito Medioambiental por desarrollar en una finca forestal de más de 325 hectáreas en el Parque Natural Sierra de Andújar, un modelo productivo basado en el aprovechamiento ganadero sostenible

La Bandera de Andújar de la Economía y la Empresa fue a parar a Pedro Illescas García, por sus más de 55 años de trayectoria en el sector de la automoción, especialmente en el ámbito de los recambios de vehículos. La Bandera de Andújar del Deporte se la otorgaron a José Luis Criado Barragán. Nacido en Arjona y estrechamente vinculado a Andújar desde su infancia, es uno de los grandes referentes del automovilismo internacional. Con 35 participaciones en el Rally Dakar, es el piloto español con mayor presencia en la historia de esta competición.