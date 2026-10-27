Andújar ensalza el papel de los mayores en la sociedad

El Ayuntamiento de Andújar celebró este lunes día 26 de octubre la jornada 'Los mayores, protagonistas de nuestra comunidad', enmarcada en la programación organizada con ... motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. El encuentro derivó en un espacio de reconocimiento y agradecimiento a las personas mayores por todo lo que han aportado a lo largo de sus vidas, sus experiencias y las enseñanzas transmitidas a las nuevas generaciones.

Durante la jornada, también se puso en valor la labor de las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, destacando su dedicación, cercanía y compromiso en la atención diaria a las personas mayores, contribuyendo a su bienestar y autonomía. Asimismo, se rindió un cálido y entrañable homenaje a las personas mayores de Andújar que han superado los 100 años, reconociendo sus trayectorias vitales y su papel en la historia de la ciudad.

La actividad, celebrada en las caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome, contó con la colaboración de Atende, la empresa gestora del Servicio de Ayuda a Domicilio.