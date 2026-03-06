Andújar ensalza la aportación de las mujeres en la sociedad

La Concejalía de Mujer e Igualdad, ha celebrado este viernes en la antigua iglesia de Santa Marina el acto institucional con motivo del Día Internacional ... de la Mujer, 8 de Marzo, una jornada de reflexión, reconocimiento y compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Bajo el lema elegido para este año, 'El mundo que descansa sobre lo que no se ve', el acto ha puesto el foco en aquellas realidades que durante décadas han permanecido invisibilizadas, como el trabajo de cuidados, las tareas domésticas o la contribución silenciosa de tantas mujeres al sostenimiento de la vida cotidiana y de nuestros pueblos.

La apertura del acto corrió a cargo de la concejala de Mujer e Igualdad, Rosa Sola Expósito, quien agradeció la presencia de autoridades, representantes institucionales, asociaciones y ciudadanía. Durante su intervención, Sola destacó que el 8 de marzo es un día de reivindicación, de memoria y de compromiso. «Reconocemos los avances conseguidos, pero también recordamos que la igualdad real y efectiva sigue siendo una tarea pendiente», ponderó.

La concejala subrayó la importancia de visibilizar aquellas labores históricamente invisibles: «Este año queremos poner el foco en el trabajo invisible, el que sostiene los hogares, el que mantiene vivos nuestros pueblos y el que garantiza los cuidados y la vida cotidiana y reconocerlo es un acto de justicia y visibilizarlo es una responsabilidad institucional», remarcó la edil de Mujer e Igualdad.

Manifiesto

A continuación, se procedió a la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue realizada por María Isabel Bonachela Molina, empresaria local y directora de la empresa de licores Riska, cuya participación fue agradecida por su implicación en esta jornada. Maribel acaba de ser reconocida como una de las 100 mujeres empresarias ejemplares por la Junta de Andalucía. Recordó por las viscisitudes por las que tuvo que pasar desde 2013 desde que se hizo cargo de la empresa tras el fallecimiento de su esposo, Alfonso Rivillas, y de como con el tesón y el esfuerzo y el incondicional apoyo familiar ha posicionado a su marca de licores en España y siete países más.

Por su parte, el alcalde Francisco Carmona, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de igualdad y el reconocimiento del papel de las mujeres en el desarrollo social, económico y cultural del municipio. Rescató como era su realidad familiar en su niñez.

El acto concluyó con la representación teatralizada 'El mundo que descansa sobre lo que no se ve', una propuesta artística creada por Jacaranda Coeduca para esta conmemoración que invitó a reflexionar sobre el valor del trabajo invisible y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad. Este grupo trabaja a través del arte dramático en concienciar a la sociedad sobre la importancia de la coeducación. En el acto estuvieron presentes estudiantes de la ciudad.

El PSOE aboga por sensibilizar a la juventud en igualdad

El PSOE ha presentado su campaña con motivo del Día Internacional de las Mujeres, una jornada para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento de sus derechos y su participación en la sociedad. Bajo el eslogan 'Ante el retroceso, nuestra lucha y ante el odio, nuestra voz' se pretende sensibilizar a la juventud sobre la importancia de la lucha feminista por la igualdad. La secretaria general de la formación, Micaela Navarro, dijo que el movimiento feminista, nació hace casi un siglo para equiparar a hombres y mujeres, desde la conciencia de igualdad.

Vox no se ha sumado a los actos

El grupo municipal de Vox no se sumó al manifiesto ni a los actos, «porque nos parece un auténtico acto de hipocresía ya que las mujeres están más inseguras que nunca», esgrimió su portavoz, María Peinado. Deploró que las leyes, «han sacado a violadores de las cárceles y conducen al borrado de las mujeres», justificó.