Andújar se encamina a recuperar parte del patrimonio perdido

El municipio se encamina a restañar, en parte, una de las grandes afrentas que sufrió el patrimonio histórico el siglo pasado con la destrucción ... de su gran castillo medieval. Esta antigua fortificación se encontraba entre las actuales Plaza Vieja y del Castillo y se derrumbó en el año 1932 para construir un casino y unas viviendas.

El enclave suma un nuevo atractivo cultural con la instalación del segundo mural, una obra del artista Pedro López que recrea el castillo de Andújar, hoy desaparecido, tal y como se alzaba en el siglo pasado. Se trata de un homenaje visual a un enclave histórico que ocupaba el espacio comprendido en pleno corazón del casco histórico. Este nuevo mural complementa al ya existente en el entorno, del mismo autor, que representa la antigua sucursal del Banco Miñón, ubicada frente al lugar donde se encontraba dicha entidad, consolidando un recorrido artístico que conecta pasado y presente. La pintura original es del pintor Manuel Nieto Aldehuela.

Galerías subterráneas

En el subsuelo de la antigua fortificación han quedado los sótanos y que todavía se pueden visitar. Pues bien, la colocación de este mural coincide con otro hecho que aspira a poner en valor el patrimonio local. El pasado mes de noviembre, el Consistorio firmó las escrituras para que estos subterráneos del antiguo castillo pasaran ya a ser de propiedad municipal, como ya se hiciera también con el Molino de las Aceñas, que se ubican en la ribera del río Guadalquivir. En el caso de las galerías subterráneas, ya se planea un proyecto de musealización y se baraja como una de la propuestas, la creación de un Centro de Interpretación de las murallas árabes que están siendo restauradas.

Gran interés

Entendidos en la materia hablan del gran interés y atractivo que provocan a nivel general estas galerías subterráneas, sobre todo para los amantes del mundo de lo esotérico, enigmático y misterioso. Pero en el caso de Andújar, están cargadas de historia, arte y leyendas. Su estructura arquitectónica está basada en muros y soportes de sillarejo con cerramiento de bóvedas de ladrillo. Las galerías subterráneas encontradas bajo el subsuelo del antiguo castillo almohade de la ciudad se abrieron al público en mayo de 2019. Sirvieron de refugio durante la Guerra Civil. Además, se halló un sótano que data del siglo XII.

Los pasadizos subterráneos suscitaron un inusitado interés entre los miles de visitantes que se adentraron en unas rutas guiadas. Estas ruinas forman parte de los cientos de metros de galerías que integran el subsuelo del casco antiguo de la ciudad, con siglos de historia.