Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MURAL CERÁMICO DEL ANTIGUO CASTILLO. GONZÁLEZ

Andújar se encamina a recuperar parte del patrimonio perdido

HISTORIA PARA RESTAÑAR UNA AFRENTA ·

La colocación del mural en la zona del antiguo castillo derribado preludia la puesta en valor de sus galerías subterráneas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

OORRESPONSAL

Viernes, 23 de enero 2026, 14:28

Comenta

El municipio se encamina a restañar, en parte, una de las grandes afrentas que sufrió el patrimonio histórico el siglo pasado con la destrucción ... de su gran castillo medieval. Esta antigua fortificación se encontraba entre las actuales Plaza Vieja y del Castillo y se derrumbó en el año 1932 para construir un casino y unas viviendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tomás Olivo, propietario del Nevada y el Serrallo, da el primer paso para construir un gran centro comercial en Málaga
  2. 2 Las lágrimas de Juanma Moreno al hablar de la tragedia de Adamuz: «Gracias al pueblo, los héroes anónimos, bomberos y forenses»
  3. 3 El anuncio rodado en Granada y que ha cortado Ganivet este jueves
  4. 4 Posibles nevadas en Granada capital y estos pueblos de la provincia: horas clave y zonas afectadas
  5. 5 La nieve puede llegar a Granada capital en 48 horas: alertas activas en estas zonas de la provincia
  6. 6 Un enfermero legionario de 32 años, formado en la Universidad de Granada, uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz
  7. 7 La DGT pide evitar desplazamientos por carretera este fin de semana por fuertes nevadas
  8. 8

    Pablo Sáenz se compromete con el Oviedo para la temporada que viene
  9. 9 El Ayuntamiento de Granada activa un plan especial ante la posible nevada del fin de semana
  10. 10 Fallece José María Guadalupe, exconcejal de Granada y columnista de IDEAL

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andújar se encamina a recuperar parte del patrimonio perdido

Andújar se encamina a recuperar parte del patrimonio perdido