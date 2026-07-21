Andújar se dispone a brillar para el otoño en la cultura y la música

El próximo otoño promete ser de nuevo rutilante para el mundo de la música y los espectáculos en la ciudad, con las dos últimas propuestas ... que se han presentado. Ayer se dio a conocer al ganador de la XXV edición del Galardón Rafael Romero 'El Gallina'; una cita que conmemora las bodas de plata de este reconocimiento, considerado uno de los principales referentes del flamenco en la provincia de Jaén.

La gala se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Teatro Principal y distinguirá la trayectoria del bailaor, coreógrafo y director artístico Diego Llori Trujillo, una de las figuras más destacadas del flamenco andujareño. Pues en esa noche, actuará otra gran artista del mundo del flamenco, la cantaora de Villanueva de la Reina, María Ángeles Toledano, que abrirá Vibrandújar, una nueva marca cultural con la que la ciudad da un paso adelante en su oferta musical y de ocio. Impulsado por la Concejalía de Cultura, el festival nace con la vocación de consolidarse como una cita de referencia en Andalucía, apostando por una propuesta inédita que convierte el otoño en la gran estación de la música en Andújar. Tomará el testigo de Delicatessen Andújar.

En lo tocante al premio Rafael Romero 'El Gallina', la concejala de Cultura, Azucena Cepedello, destacó ayer lunes en la presentación la firme apuesta del Ayuntamiento por el flamenco como una de las principales expresiones culturales e identitarias de la ciudad. En este sentido, señaló que la ciudad de Andújar mantiene una apuesta firme y decidida por el flamenco, «un arte vivo que forma parte de nuestra identidad», recordando que este galardón reconoce a artistas que, por su trayectoria, entrega y aportación al flamenco, merecen el reconocimiento de la ciudad.

La edil subrayó o además que el Galardón Rafael Romero 'El Gallina'; no solo distingue el talento de los premiados, sino que también mantiene viva la memoria del insigne cantaor iliturgitano. Cepedello resaltó el carácter especial de esta edición, que celebra su vigésimo quinto aniversario con el reconocimiento a Diego Llori Trujillo, de quien destacó su prestigiosa trayectoria nacional e internacional como bailaor, coreógrafo y director artístico. Además, anunció que la gala contará con la actuación de la cantaora María Ángeles Toledano, encargada de poner el broche de oro a una noche dedicada al flamenco.

El día grande

El presidente de la Peña Flamenca Los Romeros, Antonio Gómez, agradeció la implicación del Ayuntamiento y de la concejalía de Cultura con el flamenco durante todo el año y definió esta gala como, «el día grande» del flamenco para la entidad. Gómez mostró la satisfacción de la peña por la elección del galardonado, al considerar que Diego Llori Trujillo ha llevado el nombre de Andújar por todo el mundo, subrayando su trayectoria como primer bailarín del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de su labor al frente de su propia compañía.

El presidente de la peña aseguró que, «creemos que es una persona muy merecedora de este galardón y, junto a Rafael Romero es el artista más importante que nuestro pueblo ha dado al flamenco», al tiempo que animó a vecinos y aficionados de toda la comarca a asistir a esta edición tan especial y acompañar al artista iliturgitano en el homenaje que recibirá el próximo 25 de septiembre en el Teatro Principal.

Natural de Andújar, Diego Llori Trujillo es una de las figuras más destacadas del baile flamenco contemporáneo. Su trayectoria profesional le ha llevado a actuar en los principales escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como bailaor, coreógrafo y director artístico de reconocido prestigio.

Llori ha formado parte de algunas de las compañías más importantes del país, siendo primer bailarín del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de desarrollar una brillante carrera al frente de su propia compañía. A lo largo de su trayectoria ha llevado el nombre de Andújar por escenarios de todo el mundo, contribuyendo a la difusión del flamenco y de la cultura andaluza con un estilo propio que combina el respeto por la tradición con una personalidad artística marcada.

Con la concesión del XXV Galardón Rafael Romero el Ayuntamiento de Andújar y la peña flamenca Los Romeros, reconocen una carrera de excelencia y la contribución de Diego Llori Trujillo al prestigio del flamenco y a la proyección cultural de la ciudad.

Vibrandújar

La posterior actuación de María Ángeles Toledano supondrá el inicio de Vibrandújar, un proyecto concebido para dotar a la ciudad de una identidad cultural propia en torno a la música. Proseguirá el día 3 de octubre, con la actuación Medina Azahara, en el Parque de Colón. Ya se salta al día 16 de octubre con Café Quijano (Acústico), en el Teatro Principal y finalizará el día 24 de octubre con el espectáculo de Bombai, en el Jardín del Alfarero, donde se presentó este viernes esta nueva iniciativa musical.

La programación reúne propuestas para públicos de diferentes generaciones, combinando flamenco, rock andaluz, pop y conciertos en formato acústico, al tiempo que pone en valor escenarios tan representativos como el Teatro Principal, el Parque de Colón y el Jardín del Alfarero. Las entradas para los cuatro conciertos ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la página web vibrandujar.andujar.es. Todos los espectáculos tendrán un precio único de 15 euros, una apuesta por acercar la música en directo al mayor número posible de personas y facilitar el acceso a una programación de primer nivel.

El alcalde, Francisco Carmona, subrayó que el nacimiento de Vibrandújar supone mucho más que la incorporación de un nuevo festival al calendario cultural. «Presentamos un gran cartel, pero, sobre todo, desplegamos una nueva marca para Andújar». El regidor añadió que Vibrandújar nace con vocación de crecer, de consolidarse y de convertirse en un referente dentro del panorama musical andaluz, «atrayendo visitantes, dinamizando la ciudad y generando nuevas oportunidades para nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestro tejido económico», remarcó el regidor.

Durante la gala, también se reconoció la implicación de las empresas e instituciones patrocinadoras, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer realidad esta primera edición de Vibrandújar y poner en marcha un proyecto llamado a convertirse en una nueva seña de identidad cultural para Andújar. La presentación oficial se celebró en el Jardín del Alfarero, donde se dio a conocer la identidad del festival y el cartel de esta primera edición ante representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación y público asistente.