Rocío Flores, María José Fuentes y Esperanza Rodríguez. ideal ANDÚJAR IDEAL

Andújar despedirá el año con deporte, naturaleza y solidaridad

DEPORTE Y ALTRUISMO ·

La XII edición de la San Silvestre Iliturgitana, que se celebrará el domingo 28 de diciembre, está pensada de nuevo para la lucha contra el cáncer

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 22 de diciembre 2025, 17:33

La ciudad cerrará el año con deporte naturaleza y solidaridad. La XII edición de la San Silvestre de Andújar, una prueba ya consolidada en el ... calendario deportivo y navideño, que se celebrará el domingo día 28 de diciembre, y organizada por el Club Deportivo Raíces con un marcado carácter festivo, familiar y solidario.

