Andújar despedirá el año con deporte, naturaleza y solidaridad

La ciudad cerrará el año con deporte naturaleza y solidaridad. La XII edición de la San Silvestre de Andújar, una prueba ya consolidada en el ... calendario deportivo y navideño, que se celebrará el domingo día 28 de diciembre, y organizada por el Club Deportivo Raíces con un marcado carácter festivo, familiar y solidario.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, ha animado a la ciudadanía a participar en esta cita, «que se ha convertido en una tradición para Andújar y que representa a la perfección los valores del deporte, la convivencia y la solidaridad». Fuentes ha destacado que la prueba no tiene un carácter competitivo, sino que se concibe como una quedada entre amigos y aficionados al deporte, abierta tanto a personas que quieran correr como a quienes prefieran realizar el recorrido andando.

La carrera mantendrá su recorrido clásico, con salida desde el cementerio municipal y llegada a la ermita de San Ginés, un trayecto de aproximadamente 8.740 metros que cada año reúne a cientos de vecinos en un ambiente plenamente navideño. Habrá dos horarios de salida; uno a las 9:30 horas para la modalidad de senderismo y a las 10:15 horas para la modalidad trail/carrera.

Inscripción

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es su componente solidario, ya que de cada inscripción —con un coste de nueve euros— 3,50 euros se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Andújar. En este sentido, la concejal ha subrayado que, «queremos que Andújar despida el año haciendo deporte, colaborando con una causa necesaria y celebrando la Navidad de una forma saludable y participativa». Desde el Club Deportivo Raíces, su representante, Esperanza Rodríguez, ha informado de que ya se han alcanzado las 250 personas inscritas, habiéndose agotado los dorsales. No obstante, quienes no hayan podido inscribirse podrán participar a través del dorsal solidario, realizando un donativo el mismo día de la prueba en la hucha habilitada por la AECC en la zona de s salida. «De este modo, podrán colaborar con una buena causa y vivir la experiencia de la San Silvestre», ha señalado.

La recogida de dorsales se realizará el 26 de diciembre, de 18:30 a 21:00 horas, en la pista de atletismo, y el 28 de diciembre, de 8:30 a 9:30 horas, en la salida de la carrera. La presidenta de la Asociación Española contra el cáncer en Andújar, Rocío Flores, ha agradecido al Club Deportivo Raíces y al Ayuntamiento la organización de este evento solidario que ya es una tradición y cuya ayuda resulta fundamental para seguir prestando apoyo, a los pacientes como a sus familiares, tanto a través de voluntariado como de distintos servicios de acompañamiento y asistencia.

Desde el Ayuntamiento de Andújar se ha querido agradecer igualmente la implicación de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, cuyo número ha aumentado en esta duodécima edición, contribuyendo de manera altruista al éxito de esta iniciativa, ya enraizada en estas fechas tan señaladas en la ciudad andujareña.