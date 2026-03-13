Andújar se convierte en la capital internacional de la forja y el herraje

El pabellón ferial es escenario este fin de semana de la XII edición del Concurso Internacional de Forja y Herraje, una cita especializada que vuelve ... a convertir a la ciudad en punto de encuentro de profesionales del sector ecuestre procedentes de diferentes puntos de España y de varios países europeos.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde, Francisco Carmona, y del presidente de la Asociación de Herradores de Andalucía, el andujareño Miguel Ángel Medina, considerado una de las figuras de referencia en esta disciplina y uno de los impulsores del campeonato. Durante su intervención, el primer edil destacó la relevancia que este evento tiene para la ciudad. «Este campeonato es una gran oportunidad para situar a Andújar en el mapa de la forja y la herradura no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que contamos con participantes de países como Suiza, Inglaterra o Francia», señaló. Carmona subrayó el valor formativo y profesional de la competición, que permite compartir conocimientos y técnicas entre especialistas del sector. «Este concurso supone formación, aprendizaje e intercambio de experiencia entre profesionales, además de contribuir a mantener viva una tradición vinculada al mundo del caballo que cuenta con siglos de historia y que sigue siendo fundamental», reseñó.

Impacto económico

El alcalde también agradeció la implicación de la Asociación de Herradores de Andalucía, así como la colaboración de las empresas patrocinadoras y de los profesionales que han elegido Andújar para celebrar esta competición, destacando el impacto positivo en la economía local, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la restauración.

Además, el herraje es una actividad que proporciona actividad económica a lo largo del año en el municipio, como señaló Miguel Ángel Medina. «Genera varios puestos de trabajo y varias son los negocios los que suministran los materiales para el herraje». El concurso que se celebra en Andújar es el único de estas características en Andalucía y uno de los dos existentes en toda España, junto al que se organiza en Barcelona. A lo largo de la competición, los participantes elaboran y adaptan herraduras a partir de acero mediante técnicas de forja, poniendo a prueba su precisión, rapidez y gran dominio del oficio.

Una de las principales novedades de esta edición es que la categoría Open será clasificatoria para el Campeonato de Europa, que se celebrará el próximo mes de mayo en Holanda. Los cuatro mejores herradores españoles del concurso obtendrán plaza para representar a España en esa cita continental. La prueba concluye este sábado y reúne a un total de 43 participantes.