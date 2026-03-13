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LOS PARTICIPANTES SE EMPLEAN A FONDO DURANTE LA PRUEBA. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Andújar se convierte en la capital internacional de la forja y el herraje

MUNDO DEL CABALLO ·

Los mejores profesionales del sector de España y varios países europeos se citan en el pabellón ferial para mostrar su destreza

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 13 de marzo 2026, 19:04

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El pabellón ferial es escenario este fin de semana de la XII edición del Concurso Internacional de Forja y Herraje, una cita especializada que vuelve ... a convertir a la ciudad en punto de encuentro de profesionales del sector ecuestre procedentes de diferentes puntos de España y de varios países europeos.

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