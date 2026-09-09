Andújar se convierte en la capital del caballo de Pura Raza Española

Los Jardines del Parque de Colón han acogido hoy la inauguración de ANDUCAB 2026, XXII Concurso Morfológico-Funcional Ciudad de Andújar, una nueva edición de ... uno de los grandes encuentros ecuestres vinculados al caballo de Pura Raza Española que se desarrollará durante cuatro jornadas con la participación de ganaderías, profesionales y aficionados llegados desde distintos puntos de España.

El acto inaugural ha estado presidido por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, quien ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha destacado la evolución y consolidación alcanzada por ANDUCAB, señalando que «ya es mucho más que un concurso» y que se ha convertido en «una cita consolidada, un evento de referencia en torno al Pura Raza Española y un escaparate de primer nivel para Andújar».

En esta XXII edición participan 43 ganaderías procedentes de distintos puntos de España, con un total de 88 ejemplares inscritos en el Concurso Morfológico-Funcional Nacional. A ellos se suman otros 24 caballos que participan en las nuevas competiciones territoriales de Alta Escuela Tradicional y Doma Vaquera, por lo que serán más de 110 ejemplares los que pasarán por la pista central durante estos cuatro días.

Francisco Carmona ha puesto en valor la calidad de los participantes y el nivel alcanzado por el concurso, que mantiene su condición de concurso de tres estrellas, y ha señalado que la consolidación de ANDUCAB se mide no solo por el número de ganaderías participantes, sino también por el prestigio que ha adquirido dentro del sector. «Queremos que ANDUCAB esté cada año a la altura de los mejores concursos de España», ha afirmado el alcalde, quien ha destacado el trabajo que se desarrolla durante meses para mejorar las instalaciones, los servicios y las condiciones ofrecidas a ganaderías, profesionales y animales.

Entre las novedades de esta edición se encuentra el refuerzo presupuestario de la línea de ayudas al desplazamiento para las ganaderías participantes, desarrollada en colaboración con ANCCE, con una cuantía calculada en función de la distancia recorrida hasta Andújar. Asimismo, ANDUCAB 2026 incorpora una nueva línea de premios en metálico, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la excelencia de las ganaderías y facilitar su participación en el concurso. Durante su intervención, el alcalde ha señalado que apoyar al sector significa también «facilitar que participar sea posible, reconocer el esfuerzo y premiar económicamente la excelencia».

El bienestar de los caballos ocupa también un lugar prioritario en la organización del evento, con unas instalaciones y condiciones destinadas a garantizar que los ejemplares participantes puedan competir en un entorno adecuado a las características y nivel del concurso.

Uno de los momentos principales del acto inaugural ha sido el homenaje a Yeguada Cartuja – Hierro del Bocado, institución que atesora más de cinco siglos de historia vinculada a la conservación del caballo cartujano y que constituye una referencia en el ámbito del Pura Raza Española. Francisco Carmona ha destacado su contribución a la conservación, mejora genética, estudio y difusión del caballo cartujano y ha subrayado que este reconocimiento representa también el vínculo entre el patrimonio ecuestre y el futuro del sector.

Durante el acto se ha hecho entrega de una placa de distinción a Yeguada Cartuja – Hierro del Bocado en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al patrimonio ecuestre. La distinción ha sido recogida por Eduardo Rodríguez Ruiz, director técnico de Yeguada Cartuja, y Manuel Luque Budia, director de Administración y Finanzas. Como parte de este homenaje, la jornada inaugural ha incluido además una exhibición de doma a cargo de Yeguada Cartuja, que ha permitido al público disfrutar en la pista de algunos de los ejemplares de esta histórica ganadería.

ANDUCAB 2026 amplía también su propuesta con las competiciones territoriales de Alta Escuela Tradicional y Doma Vaquera, reforzando el carácter deportivo y ecuestre de la programación. La organización mantiene además su apuesta por acercar el mundo del caballo a las nuevas generaciones. En este ámbito, durante este año se ha impulsado, junto al Club Hípico Deportivo La Alamedilla, la primera edición de la Escuela de Verano Ecuestre, una iniciativa que ha permitido introducir a niños y jóvenes en la práctica y conocimiento del mundo ecuestre. Asimismo, la colaboración con la Federación Andaluza de Hípica permite desarrollar acciones formativas y apoyar las competiciones territoriales vinculadas a ANDUCAB.

El alcalde ha agradecido la colaboración de las entidades y empresas que hacen posible el desarrollo del concurso y ha destacado especialmente la participación de Caja Rural de Jaén, COVAP, Almacenes Guerra Arenas, Grupo Jadisa Mercedes-Benz y Alberto Martínez Bracero como patrocinadores de esta edición.

Durante estos cuatro días, la celebración del concurso supone también la llegada a la ciudad de ganaderos, profesionales y aficionados, generando actividad en establecimientos hoteleros, hosteleros y comerciales y proyectando la imagen de Andújar como destino vinculado al mundo ecuestre. En este sentido, Francisco Carmona ha señalado que ANDUCAB «genera actividad económica y turística» y constituye «un motor de desarrollo económico, turístico y ganadero para Andújar».

El alcalde ha destacado igualmente el papel que el caballo desempeña en la identidad de la ciudad y ha defendido la evolución de ANDUCAB como un proyecto que ha permitido situar a Andújar en el mapa nacional e internacional del Pura Raza Española. En este sentido, ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es seguir mejorando cada edición, escuchando las necesidades del sector y elevando progresivamente el nivel de la cita ecuestre.

La inauguración de esta XXII edición ha servido también para reconocer la colaboración mantenida durante estos años con José Juan Morales y para dar la bienvenida al nuevo presidente de ANCCE, Carlos Bohórquez Domecq, con quien el Ayuntamiento plantea continuar avanzando en la promoción y crecimiento del concurso.

Tras el acto inaugural, ANDUCAB 2026 continúa durante los próximos días con la competición morfológica y funcional, las pruebas territoriales, las actividades ecuestres y los distintos espectáculos programados en los Jardines del Parque de Colón.