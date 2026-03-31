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MANUEL MEZQUITA DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ANDÚJAR IDEAL

Andújar conmemorará el Día Mundial de la Salud con actividades participativas

SOCIEDAD ·

Pretenden fomentar el bienestar, la prevención y la promoción de hábitos saludables entre la ciudadanía

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 31 de marzo 2026, 18:08

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La Concejalía de Bienestar, Familia e Inclusión Social, ha presentado la programación con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día ... 7 de abril, con una serie de actividades dirigidas a fomentar el bienestar, la prevención y la promoción de hábitos saludables entre la ciudadanía.

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