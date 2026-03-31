Andújar conmemorará el Día Mundial de la Salud con actividades participativas

La Concejalía de Bienestar, Familia e Inclusión Social, ha presentado la programación con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día ... 7 de abril, con una serie de actividades dirigidas a fomentar el bienestar, la prevención y la promoción de hábitos saludables entre la ciudadanía.

El concejal del área, Manuel Mezquita, destacó la importancia de esta jornada para tomar conciencia sobre el valor esencial que tiene la salud en nuestras vidas, así como para poner en valor el bienestar, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y el compromiso colectivo. Esta programación también pretende reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y el esfuerzo de quienes cuidan de los demás, «y de recordar la importancia de la prevención y de la implicación activa de la ciudadanía en el cuidado de su salud», destacó Mezquita.

Participación

El concejal puntualizó que se trata de una programación «amplia y participativa», e invitó a toda la ciudadanía a formar parte de estas iniciativas que tienen como objetivo, «construir una comunidad más sana y comprometida con el bienestar colectivo».

Manuel Mezquita agradeció la colaboración de todas las entidades participantes y ha puesto de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Andújar con la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. La agenda se inicia el próximo martes día 7 de abril con Marcha intergeneracional 'En Movimiento por la Salud Andújar. Conectes Salud'. En esta iniciativa participará alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria de los centros educativos del municipio, asociaciones de madres y padres, talleres de mayores de Servicios Sociales Comunitarios, centros residenciales de personas con necesidades especiales y asociaciones del ámbito social y sanitario. Se estima la participación de cerca de mil personas. El día 10 de abril tendrá lugar la actividad 'Vive Saludable, Vive Mejor', organizada por las profesionales de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). Esta actividad se desarrollará en el Centro de Salud Puerta Madrid con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y una alimentación equilibrada.

El día 15 de abril se darán a conocer Andújar, donde se darán a conocer a las personas participantes los recursos disponibles en materia de salud en la localidad, en colaboración con asociaciones del ámbito sanitario. También se educará a los más pequeños en primeros auxilios.