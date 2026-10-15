Andújar se conciencia con el problema de la salud mental

El Ayuntamiento y la asociación Afemac conmemoraron ayer el Día Mundial de la Salud Mental con un acto en el que jóvenes de la ciudad ... dieron lectura a un manifiesto bajo el lema 'Haz match con tu salud mental'. La iniciativa puso el foco en el bienestar emocional de la juventud, la importancia de escuchar sus necesidades y la necesidad de seguir trabajando en la prevención y la visibilización de los problemas de salud mental.

El acto contó con la presencia del alcalde, Francisco Carmona y de miembros de la Corporación Municipal, que acompañaron a Afemac y a los jóvenes participantes en esta jornada de sensibilización. Durante el encuentro, se reconoció la labor diaria de este colectivo en el acompañamiento a las personas con problemas de salud mental y sus familias, así como su compromiso con la sensibilización social. El Consistorio andujareño trasladó su apoyo a esta labor y destacó la importancia de la colaboración entre instituciones, asociaciones y ciudadanía para avanzar en la promoción de la salud mental.

Actividades

La Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de Andújar y Comarca, Afemac, ha puesto este año el foco en la situación actual de los jóvenes. Las responsables e integrantes de este colectivo, montaron el pasado viernes una mesa informativa en la plaza de la Autonomía y ayer miércoles se integraron en la marcha por la salud mental con representantes de otros colectivos, que s realizó tras la lectura del manifiesto.

La asociación Afemac reconoce progresos en la atención a los problemas de la salud mental, donde resalta como factores de desarrollo personal, la participación en los procesos sociales de transformación y el derecho a ser incluido e incluida en la comunidad. Este colectivo ha alertado de la amenaza del actual contexto laboral y social, con los actuales problemas de mayor precarización del contexto laboral y habitacional, que bajo su parecer, pone al filo de lo imposible el desarrollo de un proyecto de vida independiente para los jóvenes de hoy en día , que afrontan el temor a un futuro incierto y la vulnerabilidad.