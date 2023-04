Andújar, una ciudad de pregones y carteles

ISABEL RECA ALTOZANO Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hemos dejado atrás una Semana Santa iliturgitana más exuberante que tradicional. Han cambiado tanto los modos y costumbres, que apenas queda alguna que otra hermandad que guarde algo de su costumbrismo y no por el hecho de la incorporación del costal, que no fue una moda, sino una manera de hacer más vivas lo que llaman estación de penitencia. Las buenas temperaturas y hasta un sol de justicia en las horas del mediodía, han acompañado los desfiles procesionales. Unos desfiles procesionales que, en la mayoría de los casos, han visto distorsionados sus recorridos a causa de las obras tan emblemáticas y tan estratégicas como las de la Plaza de la Constitución y que se espera, así lo confirmó en su día el alcalde, que estén finalizadas para la celebración de los actos romeros, que tienen lugar en la Plaza de España y cuya remodelación, dijo en unas declaraciones, no se iniciaran hasta pasadas las elecciones municipales.

La que es obra cumbre y estratégica de este mandato y cuyos fondos europeos con lo que se sufraga les exige finalizarla, con el final de año, vera pues los plazos cambiados; pero es que la Romería y cuanto tiene que ver con los actos en torno a la Patrona la Virgen de la Cabeza pesan mucho y más si además de ser candidato a la alcaldía por el PSOE, el actual alcalde, se encuentra en su lista y en puesto de salida, el actual presidente de la Cofradía Matriz, Manuel Vázquez. Y titulaba los de carteles y pregones porque no es que no exista con motivo de la Semana Santa, tanto lo uno como lo otro de alguna que otra hermandad de la que es tradición, como la de los Estudiantes, sino porque en llegando la Romería, estos proliferan como rosquillas en peñas romeras y demás asociaciones en torno a la imagen de la Morenita. Hace algunos años, que al elenco de carteles-pregones de presentación del cartel de diferentes peñas romeras y marianas, se ha unido el colectivo de Anderos de la Virgen de la Cabeza. Para que todo quede con la mayor claridad posible, hay que subrayar que todos ellos, o en su mayoría, han tenido lugar en los días previos a la Semana Mayor, dejando los días libres que nos vienen, para los actos del llamado Pórtico de Romería, una novedad de finales del pasado siglo y que organiza conjuntamente Ayuntamiento y Cofradía Matriz, entre actos culturales, como exposiciones y de reconocimiento como los galardones de Oro y del Año. Tanto cartel y «pregón», hace que a veces, se ensombrezca el que debe y es cartel oficial de la Romería, invitando a comparaciones en las que no siempre sale victorioso el oficial. Se da el caso curioso, por este año, que el motivo central de casi todos ellos tiene a la imagen de la Virgen de la Cabeza, por otro lado motivo central de la Romería, pero con unos marcos o encuadres, en unas más acertados que en otros. Así, y sin ser expertos en cartelería, la mayoría afirma que el cartel oficial, plenamente logrado en su imagen y textura, es un mero cuadro para enmarcar y colgar en la pared, mientras que otros, se acompañan de encuadres y elementos que dicen más y «gritan» más que es la Romería. Igual ocurre con sus presentaciones-pregones, que los hay que dan la talla para ser auténticos pregoneros oficiales de la Romería, tal es el caso de Pepe la Rosa, que ante el colectivo de anderos y la mucha gente que le arropaba dejo patente su talla de pregonero por haber vivido de forma tan directa ese sentir de andero transmisor del sentimiento bajo los varales. Y ello no es que vaya a ensombrecer al oficial de la Romería 2023, Pedro López, a quien tiene la talla, el conocimiento y el sentimiento de quien es cofrade hasta la medula, involucrado y cantor-compositor de la Morenita, por no subrayar su faceta de ceramista de elementos tradicionales y típicos de nuestra Romería.