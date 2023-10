La Andújar de Cine

Vuelvo a ver la película El autor (2017), dirigida por Martin Cuenca, con Javier Gutiérrez encarnando a un escritor dispuesto a lo que sea con tal de encontrar una buena historia. Durante la cinta se dan, además, buenos consejos en la escurridiza tarea de la escritura. Si a eso le sumamos su punto de thriller, el resultado es una película que merece la pena disfrutar. El escritor Juan Marsé decía que trabajaba con imágenes, más que con ideas y que, por eso, el cine era su principal alimento. El cine, una industria del entretenimiento, un motor económico, una plataforma cultural, y, «arte plástico en movimiento», como alguien lo definió. Personalmente tengo al cine, a esa gran mentira convincente, entre mis grandes gustos.

Ahora, además de los importantes y tradicionales eventos que exaltan el universo cinematográfico, surgen en diferentes lugares iniciativas que promueven el turismo cinematográfico (por haber sido localizaciones de conocidas películas o por tener algún protagonismo en las mismas) o se ofrecen con diversas propuestas para acoger filmaciones. Hay un libro: «Rodajes en Jaén: memoria cinematográfica de la provincia de Jaén» (2016), de Enrique Iznaola y editado por la Diputación Provincial de Jaén que detalla casi todas las películas que han escogido la provincia jiennense como plató de sus rodajes. Por cierto, ¿Saben dónde tuvo lugar la primera proyección cinematográfica de carácter público de la provincia de Jaén? Fue en Andújar, en el Salón Iliturgitano y se proyectó la Hermana San Sulpicio, película que había sido rodada en Marmolejo, y significativamente en su afamado balneario (por donde pasaron personajes como Charles Chaplin, Rodolfo Valentino o el mismo Armando Palacio Valdés, autor de la novela en la que se basa película). En el rodaje la ciudad iliturgitana actuó como plataforma orbital del mismo. El film estuvo dirigido por Florián Rey y protagonizado por Imperio Argentina y Miguel Ligero. Este director filmó una primera versión en 1927, y posteriormente, en 1934, realizó una segunda con sonido, con los mismos protagonistas, siendo la música de Joaquín Turina. Posteriormente el director Luis Lucía rodó una tercera versión en 1952, una de las primeras superproducciones españolas en color. En esta ocasión toma el protagonismo Carmen Sevilla que, aunque ya era una estrella en el panorama artístico nacional, su fama se dispara a raíz de esta cinta. Existe una pequeña joya, de los primeros tiempos de la cinematografía, una película que no pertenece al cine comercial, en la que aparece la fiesta romera, el trabajo en las alfarerías tan prestigiadas otrora, y algunas ráfagas de la vida local andujareña. Otra cinta que es un verdadero tesoro es la montada en tiempos actuales con los diferentes «documentales» filmados a lo largo de la construcción de la presa del Jándula en los años veinte del pasado siglo. Hay algunos otros ejemplos de este tipo de películas no mercantiles que nos hablan de Andújar y de su devenir. Ya en los tiempos más cercanos me gustaría resaltar por su valor documental aquel proyecto aficionado realizado por el que sería después uno de los productores más importantes del cine español, el iliturgitano Antonio Pérez, fue el montaje Andújar, cuatro estaciones, una delicia.

Hay fuentes que citan una película, La Copla Andaluza, como realizada por la productora de Andújar A. Jácome en 1929. Supongo que no es así. Hay un film que coincide en el título y año de estreno. Dirigido por Ernesto González, al fragor de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, se rueda en diferentes localizaciones, siendo Andújar una de ellas. Una de las películas que en su momento tuvo una gran repercusión y que se ha repuesto en no pocas ocasiones es El Santuario no se rinde. Película de exaltación patriótica y melodramática que recrea en su argumento uno de los episodios más glorificados por el régimen de Franco, el acaecido en los hechos bélicos del Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde se resalta su defensa con el capitán Santiago Cortés al frente. Hace algo más de un año hablé en estas mismas páginas de dichos acontecimientos, de esta película y en su relato posterior utilizado en la exaltación y afianzamiento del nacionalcatolicismo que entretejió el franquismo. Dirigida por Arturo Ruiz Castillo, se estrenó en 1949. Estuvo protagonizada, entre otros, por Alfredo Mayo, Beni Deus, Mary Lamar y Carlos Muñoz.

Nos emplazamos, si quieren, y en el próximo «Zaguán» seguiremos hablando de más películas relacionadas con la ciudad.