Andújar celebra en marzo el mes del Lince Ibérico

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado el Mes del Lince Ibérico, una iniciativa impulsada a través de la Concejalía de Turismo. Este proyecto refuerza el ... posicionamiento de Andújar como destino de referencia en la conservación del lince ibérico y da un paso más al transformar ese liderazgo en una propuesta de turismo sostenible y ha contado con una subvención de la Diputación Provincial.

Durante su intervención, el alcalde, Francisco Carmona, ha destacado que Andújar ha sido clave en la recuperación de la especie, subrayando el esfuerzo realizado durante más de dos décadas por la población local y los propietarios públicos y privados del entorno del Parque Natural Sierra de Andújar. «Ese esfuerzo colectivo, que en ocasiones ha supuesto restricciones de uso y convivencia con el territorio, ha permitido que el lince ibérico pase de estar en grave peligro de extinción a situarse hoy en la categoría de especie vulnerable», ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que «hoy transformamos conservación en turismo sostenible», poniendo en valor el potencial del patrimonio natural como motor de desarrollo económico. Tras más de 20 años de trabajo para recuperar esta especie emblemática, el Ayuntamiento impulsa ahora una programación que permitirá que este recurso natural tenga también una repercusión turística y social, generando oportunidades para la hostelería, los alojamientos rurales, las empresas de naturaleza y el conjunto del tejido económico local.

El alcalde ha anunciado además una medida destinada a incentivar la estancia en la ciudad durante el mes de marzo: «Quien duerma en Andújar en marzo, vive gratis la experiencia del lince». De este modo, las personas que pernocten en el municipio podrán acceder gratuitamente a las actividades incluidas en el programa, apostando por la desestacionalización turística y el impulso al turismo de naturaleza.

El proyecto se desarrolla en estrecha colaboración con empresas especializadas del sector como Iberian LynxLand, Tourlynx, Naturoots, Sayr y Gato Clavo, que desempeñan un papel esencial en la puesta en marcha de las experiencias. Desde Sayr, empresa dedicada al turismo activo y a la educación ambiental, se desarrollarán jornadas familiares en el Cercado del Ciprés para acercar el lince ibérico a la ciudadanía y dar a conocer su ecosistema, así como una ruta senderista dirigida a personas mayores para facilitar su contacto con el entorno natural.

Por su parte, Tourlynx y Naturoots impulsarán rutas interpretativas en diferentes enclaves de la sierra, con el objetivo de divulgar el ecosistema del lince y el conocimiento científico que ha permitido su recuperación, mientras que Gato Clavo aportará su experiencia en observación de fauna y fotografía de naturaleza a través de hides especializados que permiten el avistamiento del lince en su hábitat.

Asimismo, desde la dirección del Parque Natural se ha destacado que el lince ibérico ha generado nuevas oportunidades vinculadas al empleo verde y al ecoturismo, recordando que el entorno de Andújar cuenta además con la figura de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que amplía el atractivo del destino más allá del propio felino y refuerza su valor como espacio de biodiversidad.

Durante el Mes del Lince Ibérico se movilizarán cerca de 400 visitantes en torno a experiencias vinculadas al entorno natural, combinando educación ambiental, sensibilización y contacto directo con la naturaleza, en una propuesta que refuerza el compromiso de Andújar con un modelo de turismo responsable y sostenible.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 18 de febrero en la Oficina de Turismo de Andújar o a través del correo infoturismo@andujar.es.

PROGRAMACIÓN MES DEL LINCE IBÉRICO

5 de marzo

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

7 de marzo

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

● Ruta sendero de Los Escoriales

8 de marzo

● Ruta Área Recreativa Dehesa del Encinarejo

12 de marzo

● Encuentro con el Territorio Lince – actividad para mayores de 65 años

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

14 de marzo

● Ruta Sendero Santuario Virgen de la Cabeza – Mingorramos

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

● Jornada familiar – Cercado del Ciprés

15 de marzo

● Sendero de la Naturaleza y el Silencio

19 de marzo

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

21 de marzo

● Jornada familiar – Cercado del Ciprés

● Observación en Hide y Taller de Fotografía de Naturaleza

22 de marzo

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

26 de marzo

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

28 de marzo

● Jornada familiar – Cercado del Ciprés

● Ruta Sendero del Gorgolil

● Experiencia Lince Safari 4x4 Interpretativo

29 de marzo

● Sendero de la Naturaleza y el Silencio