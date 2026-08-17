Andújar atrapa cada vez más al viajero

El municipio de Andújar empieza a tener cada vez más predicamento en el mundo del turismo, gracias a la constante renovación de su Oficina Municipal ... de Turismo, la implicación de las empresas turísticas y a la estrategia de división en la 'Sierra de Andújar' y 'Andújar Ciudad'. El reclamo del entorno natural está empujando a la venida de visitantes a la ciudad, incluso ahora en verano, una época poco propicia para el turismo por las elevadas temperaturas que soporta la ciudad.

Las actividades de ocio en pantano de Encinarejo, las viñas y la ocupación en las casas rurales permiten que ahora la sierra goce de su bullicio en estas fechas, porque como se indica desde la Oficina Municipal Turismo, «la gente huye de los destinos masificados y va buscando algo más auténtico y relajado», argumenta.

La cercanía con enclaves turísticos como Córdoba o Granada, están permitiendo en los últimos tiempos dar a conocer a la ciudad Andújar como un lugar de paso, donde la gente puede contemplar un cuadro del Greco como es la 'Oración en el Huerto', disfrutar de las restauradas murallas árabes y su arquitectónico casco histórico -plagado de grandes edificios civiles y religiosos, deleitarse con la gastronomía, y de paso, el viajero comprueba que los precios de los establecimientos hoteleros son mucho más competitivos que los de la playa», deslizan desde Turismo.

Procedencia

La Oficina Municipal de Turismo atendió el pasado mes de julio a 407 personas, una cifra considerada ya importante en un mes que no arroja significativos datos, y máxime cuando otros visitantes no pasaron por sus dependencias. Un reto de los sus responsables es detectar a todo el turista que viene por Andújar, pasa saber de su origen y procedencia. Los visitantes provienen de cualquier punto de la geografía española e incluso de los Estados Unidos.

Los visitantes suelen venir en grupos de 30 a 40 personas, guiados por la labor que realizan las empresas turísticas. La atención que les dispensan sus responsables es está resultando esencial para que cada vez más gente acuda a la ciudad. Ahora en agosto, la previsión es que se ocupen las casas rurales en la sierra.

Y esto sucede en la antesala de los meses fuertes del otoño, donde sí que el turismo alcanza sus cuotas más altas de expresión. La Feria de Septiembre y Anducab sirven de aperitivo de lo que está por venir a partir de la berrea en septiembre y de las monterías, a partir de octubre

La Oficina Municipal de Turismo está preparando un programa turístico de cara a la berrea. Quienes pernocten en esos días en la ciudad gozarán de actividades gratuitas en la serranía para avistar las especies que han estado en peligro de extinción o la berrea. Este segundo ocurre entre septiembre y octubre. Durante estos meses de otoño, los machos adultos emiten potentes y roncos bramidos guturales para atraer a las hembras, marcar su territorio y desafiar a otros machos competidores en los montes y dehesas. Este fenómeno capta el interés de un gran número de visitantes en la serranía andujareña.

Algo más estable

Respecto al avistamiento del lince ibérico y de aves rapaces como el águila imperial o el buitre negro, desde Turismo se deja bien claro que el parque natural Sierra de Andújar ha sido un referente mundial en su conservación en su periodo más crítico, aunque suenen más otras zonas en este aspecto. Con este tipo de actividades se pretende que las estancias en la ciudad sean más duraderas, al embarcar a los visitantes en este tipo de aventuras por la serranía, para que Andújar no sea solo una ciudad de paso, para que la gente gaste más en Andújar.

En lo que respecta a la berrea, que va a durar entre el 19 de septiembre hasta el 10 de octubre, se ha pensado ya en una serie de actividades para las personas que pernocten como paseos en kayac por las aguas cristalinas del Encinarejo, rutas 4 por 4, o visitas guiadas por grupos a la sierra.

Turismo va a potenciar el turismo religioso en torno a la Virgen de la Cabeza, porque el día 4 de octubre comienza el Año Jubilar por el octavo centenario de la Aparición que va a durar 14 meses, donde se espera un gran número de visitantes tanto en el Santuario de la Virgen de la Cabeza como en la ciudad, porque la Virgen estará en la ciudad desde el 18 de septiembre al día de 25 de ese mes en 2027, desde donde se trasladará a Jaén, para permanecer en la Catedral hasta el día 2 de octubre día en el que volverá a Andújar donde se quedará hasta el 30 de octubre para subir al Santuario. Pero antes, habrá más actividades.