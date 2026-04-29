Andújar apuesta por la divulgación y la calidad educativa

El Ayuntamiento celebrará la VIII Feria de las Ciencias y Humanidades el próximo día 7 de mayo en el pabellón ferial, consolidada como una de ... las citas educativas más destacadas del municipio. La concejal de Educación, Azucena Cepedello, ha subrayado este miércoles ayer durante la presentación que «Andújar mantiene una apuesta decidida por la excelencia educativa y la divulgación», remarcó la edil.

La octava Feria de las Ciencias y Humanidades se va a desarrollar bajo el lema 'Ciencia y letras unidas por la pasión de aprender'. El evento vuelve a integrar disciplinas científicas y humanísticas, poniendo en valor su papel conjunto en la formación de los jóvenes.

La edil destacó que se trata de un modelo de éxito que este año volverá a reunir a la comunidad educativa y científica con la participación de 14 centros de primaria y secundaria, además de entidades como la Universidad de Jaén, el Hospital Alto Guadalquivir, Arquinova, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el Parque Natural Sierra de Andújar y la Asociación de Radioaficionados Araure.

Formato

La feria mantendrá el formato que obtuvo una excelente acogida en la pasada edición, concentrando todas las actividades en una única jornada de mañana. En total, se dispondrá de 33 expositores en los que se desarrollarán talleres interactivos, experimentos en vivo, proyectos de investigación y actividades teatrales dirigidas a todos los públicos.

Cepedello alabó el trabajo conjunto que hace posible este evento, agradeciendo el esfuerzo de las entidades colaboradoras y de los trabajadores municipales que hacen que esta feria sea posible y que se haya convertido en un referente año tras año.