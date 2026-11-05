Andújar acogerá la gran final del III Concurso Nacional de Baile Flamenco Joven

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Cultura, ha presentado la gran final del III Concurso Nacional de Baile Flamenco Joven 'Ciudad de ... Andújar', que se celebrará el próximo 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal. Una cita que coincide con la conmemoración del Día Internacional del Flamenco y que vuelve a poner el foco en el talento de las nuevas generaciones de este arte.

La concejal de Cultura, Azucena Cepedello, ha destacado que este certamen se ha consolidado como una plataforma para impulsar y dar visibilidad a jóvenes bailaores de entre 18 y 35 años. Esta tercera edición cuenta con una dotación económica de 5.000 euros, distribuidos en tres premios.

Cepedello ha subrayado la importancia de celebrar esta final coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, señalando que supone una oportunidad para seguir acercando este arte al público y respaldar a quienes representan su futuro. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Peña Flamenca Los Romeros en la organización del concurso.

Por su parte, el presidente de la Peña Flamenca Los Romeros, Antonio Gómez, ha realizado un balance muy positivo de las fases previas, en las que se han celebrado cuatro semifinales con la participación de 16 concursantes procedentes de distintos puntos de España, como Granada, Jaén, Sevilla, Córdoba, Málaga, Madrid y Barcelona, además de una participante de Estonia afincada en Madrid.

Gómez ha destacado el elevado nivel artístico de los participantes y la calidad de las actuaciones, poniendo de relieve el interés y la preparación de una juventud que disfruta del flamenco y trabaja para seguir creciendo dentro de esta disciplina.

Los tres finalistas que competirán en la gran final son Inmaculada Carmona Jiménez, de Puente Genil (Córdoba); Fran Calvo Pardo, de Granada; y Andrea Morales Pérez, de Marbella (Málaga).

El jurado estará integrado por Pilar Algaba, directora de su propia academia de baile; Tania Alcalá, directora de la Academia de Baile Tania Alcalá; y Antonio García Cuenca. Diego Llori Trujillo participará como apoyo al jurado, mientras que Azucena Cepedello ejercerá como presidenta.

La organización ha invitado al público a asistir a esta gran final y disfrutar de una noche dedicada al baile flamenco y al talento joven, en una cita que reunirá sobre el escenario del Teatro Principal a tres de las promesas que han destacado en esta tercera edición del concurso.