Andújar acogerá el encuentro 'Jazz Bands en concierto' con dos grandes formaciones de big band

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Cultura, ha presentado el encuentro musical 'Jazz Band en Concierto' , una cita destacada dentro de la ... agenda cultural del municipio que pone en valor la música en directo y el alto nivel formativo del alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Andújar.

La presentación ha contado con la participación de la concejal de Cultura, Azucena Cepedello, y el director del conservatorio, Raimundo Jiménez, quienes han subrayado la importancia de esta iniciativa como apuesta por el talento local y la formación musical.

Cepedello ha destacado que este encuentro supone «una oportunidad única para disfrutar del talento local con una sonoridad de gran formato», gracias a la participación de la Big Band Juan de Castro, formación que desarrolla su actividad dentro del conservatorio andujareño bajo la dirección de Francisco Varela y Jesús Carazzo. El conjunto ha preparado un programa instrumental que recorre la historia del jazz a través de grandes artistas, arreglistas y compositores clásicos y contemporáneos.

El concierto contará además con la presencia de la Big Band del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid, dirigida por Miguel Ángel Pérez, que aportará un repertorio centrado en la maestría de arreglistas modernos. La actuación conjunta de ambas formaciones convertirá esta cita en un auténtico intercambio cultural entre ciudades, reforzando el apoyo institucional a los jóvenes músicos en formación.

Por su parte, el director del conservatorio, Raimundo Jiménez, señaló que este encuentro «es una experiencia muy enriquecedora para el alumnado, que podrá compartir escenario con músicos en distintos niveles de formación y seguir creciendo artística y personalmente». Asimismo, puso en valor el trabajo que el centro desarrolla a través del proyecto de grandes agrupaciones, fomentando el aprendizaje en conjunto y la motivación del alumnado desde las enseñanzas básicas hasta las profesionales.

El concierto se celebrará el próximo 21 de marzo, a las 19:00 horas, en el Teatro Principal de Andújar, consolidándose como una cita que simboliza la unión entre ciudades a través de la música y el impulso al desarrollo artístico de las nuevas generaciones.

Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos de Andújar y de toda la comarca a asistir a este espectáculo, que promete convertirse en una experiencia musical de gran calidad y dinamismo.