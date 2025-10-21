Andújar acogerá la I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo

El evento, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre, reunirá en el recinto ferial a más de 30 expositores y hasta 80 vehículos procedentes de toda España

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Martes, 21 de octubre 2025, 13:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo, una cita que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de octubre en el recinto ferial de la ciudad. Se trata de una propuesta pionera que unirá dos grandes pasiones: el mundo del motor clásico y el coleccionismo, convirtiendo a Andújar en punto de encuentro para aficionados y visitantes de toda España.

El concejal de Promoción, Turismo y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha destacado que «este evento une dos pasiones, el coleccionismo y el motor clásico, con participantes que llegan desde distintos puntos del país. Además, refuerza nuestra apuesta por el sector del automóvil, con el que este Gobierno viene colaborando en distintas iniciativas que dinamizan el turismo y la actividad cultural de nuestra ciudad».

La cita está organizada por el Automóvil Car Club de Andújar, con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar y de la Asociación Rastro y Trasto, que aportará la vertiente dedicada al coleccionismo y las antigüedades. En total, se contará con más de 30 expositores procedentes de toda España -desde Gijón, Toledo o Valencia hasta distintas provincias andaluzas-, que ocuparán cerca de 1.000 metros cuadrados de exposición en el pabellón ferial.

Por su parte, Carlos Mármol, representante del Automóvil Car Club de Andújar, ha señalado que «esperamos la participación de entre 60 y 80 vehículos clásicos, con presencia confirmada de clubes de todo el país. Será un fin de semana completo, con premios al vehículo más antiguo, al club más numeroso y al participante que llegue desde más lejos».

La feria abrirá sus puertas el sábado 25 de octubre de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 26 lo hará de 10:00 a 14:00 horas, coincidiendo con la concentración de vehículos clásicos que se celebrará a partir de las 9:00.

Finalmente, el concejal Juan Carlos Martínez ha invitado a toda la ciudadanía «a disfrutar de un fin de semana diferente, en el que Andújar se convertirá en el epicentro del motor clásico y del coleccionismo. Un evento para curiosos, aficionados y familias que quieran vivir de cerca la pasión por la historia y la cultura del automóvil».