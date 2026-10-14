Andújar acoge este domingo día 18 de octubre el XI Encuentro de Bandas

La concejalía de Festejos presentó ayer en la nueva sala de prensa del Ayuntamiento la undécima edición del Encuentro de Bandas de Música Ciudad de ... Andújar, una cita cultural que se celebrará el próximo domingo día 18 de octubre, a las 12:00 horas, en el Teatro Principal y que contará con la participación de la Banda Maestro Amador de la ciudad andujareña de y la Banda de Música Las Flores, procedente de Málaga.

Como actividad previa al concierto, las dos formaciones protagonizarán un pasacalles por las calles de la ciudad. La Banda Maestro Amador partirá desde la plaza de la Autonomía, junto al monumento de la Jamuga, mientras que la Banda de Música Las Flores iniciará su recorrido desde la plaza de toros. Ambas agrupaciones tienen prevista su salida en torno a las 11:40 horas para encontrarse en el Teatro Principal a la hora del concierto.

Ambiente por las calles

El concejal del área, Antonio Torres, indicó que este recorrido permitirá acercar la música de banda a distintos espacios de Andújar y animar el ambiente en las calles antes del inicio del concierto. La organización invita a vecinos y visitantes a acompañar a las formaciones durante el pasacalles y a participar posteriormente en la actuación programada en el Teatro Principal.

El encuentro supone una oportunidad para disfrutar de la música interpretada por dos agrupaciones con trayectorias y repertorios propios. La Banda Maestro Amador, fundada en 1981, mantiene una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Andújar y participa habitualmente en numerosas actividades culturales y municipales. Por su parte, la Banda de Música Las Flores, procedente de Málaga, aportará al encuentro su propia experiencia y repertorio, enriqueciendo una jornada concebida para favorecer el intercambio entre agrupaciones y el conocimiento de distintas propuestas musicales. La participación de ambas bandas permitirá ofrecer un programa variado y representativo del trabajo que desarrollan estas formaciones.

La asistencia al concierto será gratuita. Las entradas podrán recogerse a partir de este miércoles día 14 de octubre en la Casa de Cultura, hasta completar el aforo del Teatro Principal. La organización recomienda retirar las localidades con antelación, dado el interés que despierta esta cita y la limitación del aforo del espacio escénico. Con esta nueva edición, Andújar vuelve a apostar por la música en directo y por la promoción de sus agrupaciones musicales, ofreciendo a la ciudadanía una propuesta cultural abierta y accesible que combina tradición, participación y convivencia.