Andújar se abraza a su historia para divulgar su identidad

El municipio se reencuentra con su pasado con una maqueta que recrea la ciudad del siglo XVII, obra del escultor Manuel López. Esta nueva instalación ... artística y divulgativa se inauguró en la tarde-noche de este miércoles día 1 de julio en el Altozano de la Marquesa, junto a las recién restauradas murallas históricas de la ciudad.

La obra, promovida de forma conjunta entre el Ayuntamiento y Asociación Amigos del Patrimonio, y realizada por el escultor Manuel López, ofrece una recreación de la fisonomía urbana de la ciudad en una de las etapas más significativas de su historia. El acto de inauguración contó con la participación del alcalde, Francisco Carmona; el presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio, Luis Pedro Pérez; y el propio autor de la obra, Manuel López, además de representantes institucionales, miembros de colectivos culturales y vecinos.

Doble objetivo

La maqueta nace con una doble finalidad. Por un lado, contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico local mediante una representación accesible y rigurosa de la ciudad en el siglo XVII. Por otro, convertirse en un recurso pedagógico y divulgativo que permita acercar la historia de Andújar a residentes y visitantes.

La ubicación elegida para la instalación, junto a uno de los principales vestigios defensivos de la ciudad, permite contextualizar la evolución urbana de Andújar y ofrecer una nueva herramienta de interpretación histórica en un espacio de especial interés patrimonial. La obra reproduce los principales elementos arquitectónicos y urbanos de la Andújar del siglo XVII, ofreciendo una visión detallada de la ciudad en un periodo clave de su desarrollo histórico. Según explicaron sus promotores, la maqueta está concebida para permanecer como un elemento permanente de consulta, contemplación y aprendizaje, contribuyendo a enriquecer la experiencia cultural de quienes visitan este enclave histórico de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio local. «Esta maqueta nos permite mirar al pasado para comprender mejor quiénes somos», significó el primer edil, quien añadió que supone una herramienta de divulgación extraordinaria, «que ayudará a vecinos y visitantes a conocer cómo era Andújar hace siglos y a entender los acontecimientos que forjaron la identidad colectiva de Andújar», remarcó.

Carmona subrayó además el valor educativo de la instalación, especialmente para las nuevas generaciones. «Queremos que los más jóvenes conozcan las raíces de su pueblo, que descubran la riqueza de nuestra historia y que sientan como propio un legado que ha llegado hasta nosotros gracias al esfuerzo de muchas generaciones», afirmó. La iniciativa se enmarca en la colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Andújar y la Asociación Amigos del Patrimonio para el desarrollo de actividades de interés público orientadas a la protección, recuperación y difusión del patrimonio histórico de la ciudad. Entre estas actuaciones se incluyen proyectos destinados a facilitar el conocimiento del legado local por parte de la ciudadanía y a reforzar la conexión entre la historia de Andújar y su realidad actual.

El presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Andújar, Luis Pedro Pérez, resaltó la belleza artística de la maqueta para precisar que hace una referencia histórica de la Andújar del siglo XVII. «El pueblo de Andújar debe estar orgulloso de la obra que ha hecho Manolo porque es muy pedagógica». El autor de la obra, Manuel López, destacó la labor en equipo que ha suscitado este proyecto, «que rescata una época gloriosa de la época de Andújar que nos habla de nuestras raíces», señaló. La maqueta recoge importantes reseñas históricas como la concesión del título de ciudad a Andújar y de la entrega del castillo al rey Fernando III el Santo en 1225.