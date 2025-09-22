Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANUEL FERÁNDEZ Y PACO CARMONA OBSERVAN LAS OBRAS DEL RÍO. ANDÚJAR IDEAL

Andújar abraza por fin al Guadalquivir

MEDIO AMBIENTE ·

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Parque Fluvial Orgánico del Guadalquivir

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:10

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Parque Fluvial Orgánico del Guadalquivir, un proyecto que aspira a marcar un antes y un después en la relación de la ciudad con su río. Con una inversión de 3,2 millones de euros etá financiada dentro del marco PRTR (NextGeneration EU) con apoyo de la Fundación Biodiversidad.

La primera fase, actualmente en ejecución, contempla la creación de un sendero fluvial de 3,3 kilómetros, con la plantación de fresnos, chopos y especies autóctonas, sustituyendo árboles envejecidos para mitigar las altas temperaturas.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado que «este proyecto va mucho más allá de la mejora ambiental o paisajística. El Parque Fluvial Orgánico del Guadalquivir es una oportunidad histórica: recuperamos la ribera urbana, reforzamos la seguridad frente a fenómenos climáticos y consolidamos a Andújar como un referente en gestión ambiental y urbanismo sostenible. Se trata de una transformación que devuelve el río a los vecinos, conecta a la ciudad con su entorno y abre la puerta a un futuro más verde, resiliente y habitable».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  2. 2 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  3. 3

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  4. 4 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  7. 7 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  8. 8 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  9. 9 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  10. 10 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andújar abraza por fin al Guadalquivir

Andújar abraza por fin al Guadalquivir