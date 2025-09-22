Andújar abraza por fin al Guadalquivir

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Parque Fluvial Orgánico del Guadalquivir, un proyecto que aspira a marcar un antes y un después en la relación de la ciudad con su río. Con una inversión de 3,2 millones de euros etá financiada dentro del marco PRTR (NextGeneration EU) con apoyo de la Fundación Biodiversidad.

La primera fase, actualmente en ejecución, contempla la creación de un sendero fluvial de 3,3 kilómetros, con la plantación de fresnos, chopos y especies autóctonas, sustituyendo árboles envejecidos para mitigar las altas temperaturas.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado que «este proyecto va mucho más allá de la mejora ambiental o paisajística. El Parque Fluvial Orgánico del Guadalquivir es una oportunidad histórica: recuperamos la ribera urbana, reforzamos la seguridad frente a fenómenos climáticos y consolidamos a Andújar como un referente en gestión ambiental y urbanismo sostenible. Se trata de una transformación que devuelve el río a los vecinos, conecta a la ciudad con su entorno y abre la puerta a un futuro más verde, resiliente y habitable».

